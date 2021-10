El helado más perruno está en Las Canteras

Innovar. Eso es lo que han hecho los hermanos Zwanck y sus respectivas parejas en su heladería, Chelado, situada en la zona de La Cícer, al incluir entre su carta de postres helados aptos para perros. Con tres sabores a la venta, mango, sandía y melón, tienen ya una clientela fija muy peluda y de cuatro patas.

El camarero coloca la tarrina sobre la mesa y Luke Skywalker no se lo piensa dos veces y empieza a devorar el contenido con destreza y rapidez. A su alrededor causa sensación entre los niños y se convierte en el centro de todas las miradas, no todos los días es posible ver a un chihuahua con gafas de sol y chalequito comer tres bolas de helado. Bueno, realmente, observan atentamente a dos perros, porque a su lado está Darth Vader, aunque algo más tímido y reticente a la hora de probar el helado de mango, cubierto de galletitas con forma de hueso.

Una heladería situada en la zona de La Cícer ha innovado y ha incluido en su carta tres sabores aptos para perros: melón, sandía y mango. Abrieron en diciembre con 35 sabores de helado artesanal -elaborados por ellos mismos en Maspalomas-, pero no fue hasta este verano cuando decidieron convertirse en un establecimiento pet friendly, vamos que las mascotas son más que bienvenidas, incluidos los gatos.

«Mi hermano y su cuñada tienen ya heladerías en Argentina, entonces pensamos que Las Canteras sería un lugar ideal», señala Carla Zwanck, «así que abrimos con la experiencia que tenían ellos allá, con sabores muy variados». Y es que la tradición heladera en el país sudamericano viene de atrás, fruto de la influencia italiana, por lo que abrió el negocio junto a su hermano Eric. Meses después llegaría la gran novedad a Chelado. «Habíamos visto en un viaje a Estados Unidos que allá existían heladerías donde la gente iba con sus mascotas y pensamos en traer la idea hasta acá», apunta.

«Consultamos con un veterinario y elaboramos junto a él la receta», precisa Zwanck. De esta manera, salieron los tres sabores que tienen para perros, sin azúcar, leche ni otros productos que puedan provocar alérgenos u otras patologías a los animales, precisa, «son naturales hechos a base de frutas». «Es una buena opción para compartir con tu mascota al aire libre y pasar un momento placentero», indica tras darle de probar también a su labrador más pequeño, Kometa.

En poco tiempo ya han conseguido una fiel clientela. «Intento venir una vez a la semana al menos», señala Carmen Díaz, «mamá de dos hijos de cuatro patas», matiza, Luke Skywalker y Darth Vader; «los chihuahuas de Beverly Hills», precisa, de hecho, vivieron allí unos años. «En Estados Unidos esto es mucho más habitual, hay hasta restaurantes», indica esta amante de los animales.

Y no es para menos esta afirmación. «A Darth Vader lo recogí de una perrera cuando estaba desnutrido, apaleado por humanos y mordido por otros perros», relata. De aquello hace 10 años ya, vivía entonces en Madrid y mientras trabajaba con la actriz Emma Ozores le contó una asociación la situación por la que había pasado este cachorro en San Sebastián. Pilló entonces un tren y se plantó en Euskadi para «darle lo mejor, porque tendría el poder del lado oscuro de su lado».

Alrededor de la pequeña terraza cada perro que pasa con su dueño se queda mirando a los comensales de cuatro patas. «Cada tarde, siempre viene alguien con su perrito», apunta Zwanck. «Desde que me enteré vengo siempre que puedo», añade Díaz, quien está trabajando en la campaña turística del Cabildo Gran Canaria Pets Welcome [mascotas bienvenidas], además de mostrar su discrepancia con la prohibición de llevar perros por el paseo de Las Canteras, «no lo entiendo, he estado en montón de ciudades del mundo y solo me han echado de esta».

Una fiesta con 12 perros

María Jesús González es otra de esas fieles clientas. Llega al rato a la terraza con su hija y sus dos pequeños de la mano: Otto y Trasto. Al poco les sirven el helado, pero este último hace honor a su nombre y no deja que su hermano ni siquiera lo pruebe. «Se agradece un sitio así, donde podamos compartir todos los miembros de la familia», apunta ella, haciendo hincapié en la palabra «todos».

«Hemos llegado incluso a celebrar el cumpleaños de un perro», comenta Carla Zwanck entre risas, «una señora que tenía una guardería de perros, nos conoció», y a los pocos días tenían allí una fiesta con 12 perros y sus respectivos dueños. También han abierto un servicio de helado a domicilio -para humanos o mascotas-, «aquí no se estila, pero en Argentina es algo habitual, pedir varios kilos para una fiesta, una cena de empresa», comenta en compañía de sus socios, su hermano Eric y su cuñada, María Luisa Restivo, además de su marido Juan de la Cruz Rivero. Piensan ya en expansión, con la zona Triana y Maspalomas en el punto de mira.