«Nuestro proyecto contempla llegar al centenario del Club con algún olímpico»

¿Cómo afronta la recta final de campaña?

La verdad es que se hace hasta largo. Es un proceso que si salgo tendré que acortar. Casi tres meses de campaña. Políticamente puedo entenderlo, pero aquí no atendemos a millones de personas. Pero nada, muy ilusionado esperando que llegue el día. Es un programa creo que salvable y que le dará continuidad a lo que empezamos hace cuatro años y que la pandemia nos lo ha paralizado. Necesitamos terminar el proyecto en otro periodo.

Para este periodo continuista han elegido una fórmula en la que presidente (Eduardo Araujo) y vicepresidente (usted) se intercambian los papeles.Esto es una carrera de relevos. En la junta había varios presidenciables y decidimos; es un cargo en el que tienes que disponer de tiempo para dedicárselo a un club que se lo merece todo. Así que tomo la cabecera, pero siempre bajo un criterio consensuado, no van a haber grandes cambios, será terminar lo que quedó a medias.¿Cómo empezó su relación con el Club Metropole?Venía de un club muy humilde, estaba arriba en Schamann en el 29 de Abril, donde empecé como cualquier niño a aprender a nadar. Comencé a destacar y con 12 años fui campeón de España. El club estaba limitado en instalaciones y el propio entrenador, José Ojeda, me propuso ir «al mejor club, que es el Metropole y te van a coger». Así hasta la fecha. Fui internacional con 15 años, representé varias veces a la selección española, estuve en un centro de alto rendimiento en Málaga. Ya el trabajo y la familia hacen que vivas el deporte de otra manera.En esta etapa han logrado sanear las cuentas. ¿Cómo van a seguir en esta línea?Con la primera crisis de 2008 el club no tomó medidas. Era una crisis económica que afectó a todo el mundo y bajaron los socios. La gráfica de pérdidas era en cascadas. Cuando llegamos nos explota en la cara una situación concursal de libro y tomamos decisiones. Acometimos un plan de viabilidad con una reforma total. Modernización y cambios de los sistemas organizativos, gestión de personal, página web. En 2019 y 2020 cambiamos la tendencia; si bien la pandemia nos ha provocado tensiones de tesorería y habrá que tomar decisiones impopulares. Al final, el Club tiene que seguir existiendo con el objetivo de la excelencia deportiva.¿Tanto les ha afectado la pandemia?Algunos pensaron que nos habíamos ahorrado. Pero abrirlo diariamente cuesta mucho dinero. Lo que no podía ser es que una vez reabrimos, dejar de prestar servicios. ¿A dónde iban a ir esos 12.000 usuarios? Hay que apostar por el socio. Las taquillas dejaron de ser una fuente de ingresos, el restaurante, sumas y aunque ahorráramos sale un saldo negativo de 150.000 euros durante la pandemia. Hubo una bajada de socios. No ha habido manual para el covid y aún así hemos sido referencia nacional para otros clubes en materia de protocolos.¿Qué proyectos tienen en mente para este periodo?

Implantar la fibra óptica en el club, mejora de la web, en aplicaciones, el tema de comunicación es importantísimo. Si no creas un relato no eres nadie. De cara incluso al patrocinador, al mecenazgo que queremos atraer a través del plan Nado. Vamos a apostar por eso en este plan, que está registrado en la oficina de marcas y patentes a nombre del Club, con la idea de mirar al futuro. Porque esta junta viene de paso, todo lo hacemos en pro del socio.

¿Y en instalaciones?

Quedan retoques. Mejoras en el gimnasio. El club es viejo y en el mantenimiento se va una partida importante. También vamos a hacer unos cambios estatutarios y de la normativa electoral. Activar el voto telemático, que se pueda asistir a las asambleas con la información en el móvil.

¿Qué tienen pensado para captar nuevos socios?

Tenemos 3.218. A partir de ahí, hemos incluido a una directora de marketing, para que las quejas no queden en saco roto, que responda a los requerimientos de los socios. Ha sido un problema, porque no tenemos fibra y el ancho de banda es el que es y hemos tenido saturación en pandemia. Ya estamos gestionándolo. Un socio contento es nuestro mejor embajador, tenemos un plan para premiar a los que traigan nuevos, que el club sea atractivo.

El club ha sido referencia en logros deportivos, aunque en los últimos años...Siempre ha sido referencia pero lamentablemente el último campeón de España fue en 2002. Hemos tenido puntualmente gente muy valiosa, ahora tenemos a dos chicos en Estados Unidos; pero no me vale mirar 20 años atrás. Hemos traído a Fred Vergnoux, el entrenador de Mireia Belmonte. Lleva mes y medio aquí con un montón de ideas. Es una apuesta necesaria y una asignatura pendiente. Nuestro proyecto no es solo a cuatro años, es más ambicioso. El plan Nado es un proyecto de cara al centenario para llegar con algún olímpico en alguna de las disciplinas, ya sea natación, salto, esgrima, triatlón o waterpolo. Es un proyecto mínimo a seis, ocho, diez años. Volverá el Club a sacar pecho de medallas y puestos.¿Hay talento en las Islas?Tenemos una cantera amplia y el canario físicamente, como dice Fred, está bien hecho. Tenemos la calidad del tiempo, buenas instalaciones y ahora es entreno y motivar y empezar a producir.

¿Qué puede haber fallado?

Compatibilizar la vida educativa y deportiva es muy complicado. Aquí te tienes que adaptar a la universidad, no hay esa filosofía y es una asignatura pendiente. Por eso a través del plan Nado queremos becar, quien aquí no pueda por los retos de su vida, que el club apueste por ellos. El objetivo es apuntar lo más alto posible.