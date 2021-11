El secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, junto al portavoz y concejal del Grupo Municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, y la diputada nacionalista de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias y secretaria de Coordinación Territorial, Beatriz Calzada, han presentado en la mañana de este lunes la 'Iniciativa Barrio', un proyecto ambicioso y trasversal con el que los nacionalistas proponen, “poner el foco de la agenda política donde desarrolla la vida la gente, que es en los barrios, con el objetivo de iniciar la transformación que la isla y que Canarias pericia”, apuntaron.

Pablo Rodríguez aseguró que si bien esta es una iniciativa que se presenta en Las Palmas de Gran Canaria, la organización plantea exportarlo a otros municipios de la isla y de Canarias. El nacionalista aseguró que se trata de, “una iniciativa ambiciosa que no se centra en un lavado de cara sino en que tiene vocación largoplacistas y transformadora”. Rodríguez afirmó que la idea ya tiene implantación en otros territorios de España, como en Cataluña que, además, ha tomado forma de Ley, y el objetivo es, “dar respuesta a los retos que ya enfrentamos centrando la política en los barrios que acoge el gran peso poblacional”.

Seis ejes de actuación

En este sentido, el líder de los nacionalistas explicó que existe un escenario, agravado por las últimas crisis, que ya es una realidad al cual no se le están planteando respuestas, “el precio de la luz, el encarecimiento de la cesta de la compra, el empobrecimiento de la población, el paro, los trabajadores pobres que no logran llegar a fin de mes o el cambio climático son realidades que nacen y tiene especial incidencia en los barrios, sino existe una comunicación real y fluida con la población, si no se implementan políticas de empleo efectivas, si no se garantiza la vivienda, cómo pretendemos dar respuestas a los problemas reales de la gente”, dijo y añadió: “ Ese es el objetivo de este proyecto que cuenta con una hoja de ruta y que se centra en seis ejes a desarrollar; empezar a realizar transformaciones desde lo local”.

Francis Candil ha desgranado las líneas de trabajo de la 'Iniciativa Barrio’ en la capital, cuyo objetivo es centrar las acciones municipales en los grandes barrios de Las Palmas de Gran Canaria donde viven la mayoría de los ciudadanos: el Cono Sur, Ciudad Alta, el distrito Tamaraceite - San Lorenzo - Tenoya, concentran el 66% de la población de la capital, es decir, 250.000 personas. “Tenemos que revertir la situación de la política municipal que los diferentes gobiernos han llevado a cabo en los últimos años y que resulta inconexa o poco efectiva, centrada únicamente en mantener inversiones en los núcleos económicos y comerciales de la capital, situados en la zona centro y la parte baja de la ciudad. Es hora de apostar por los barrios para ofrecer a su gente una mejor calidad de vida”, subrayó.

En este sentido, Coalición Canaria propone una ciudad más integrada, que se adapte a los retos de futuro, que garantice una vivienda digna a todos sus vecinos, en un contexto de encarecimiento de la vida y empobrecimiento de los habitantes; una ciudad más accesible, más preparada para acoger a los mayores, teniendo en cuenta que el 45% de la población de la capital vive en Ciudad Alta, donde la movilidad y la accesibilidad siguen siendo hoy una utopía.

Asimismo, Francis Candil aboga por el fomento del desarrollo comunitario que impulse procesos de transformación social, y recuerda que más de 2.000 personas siguen esperando a ser atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. “Tardan más de medio año en dar la cita solo para una primera valoración; esta situación hay que frenarla y reconducirla, porque mientras quienes nos gobiernan no hagan nada al respecto, continúa creciendo el número de familias que se han visto abocadas a mendigar y a malvivir, a las que les es imposible cubrir sus necesidades básicas y que, irremediablemente, se suman a las colas del hambre”, lamentó.

En cuanto a la creación de empleo, Candil hizo hincapié en la importancia de ofrecer una salida laboral a aquellos colectivos más vulnerables, como son los parados de larga duración, la horquilla de desempleados de 45 a 65 años, y los jóvenes. El portavoz de CC denunció las graves cifras de desempleo de la capital, con casi 40.000 personas en paro, lo que supone el 45% del desempleo en Gran Canaria, y donde más de la mitad son parados de larga duración.

Para ayudar a revertir esta situación, Francis Candil propone recuperar la figura de las escuelas-taller llevada a los barrios, donde los propios vecinos participen y se formen con prácticas en empresas, y de donde surjan iniciativas que generen empleo cercano y se mantengan en el tiempo. Para Candil, “la rehabilitación de los espacios públicos, de los locales sociales o de las viviendas deben ser una oportunidad de formación, profesionalización y empleo para los propios vecinos que han participado de las escuelas-taller de su barrio y ahora encuentran en su entorno una salida laboral que les permite desarrollarse y crecer personal y profesionalmente”.

Con todo, el concejal aseguró que la capital precisa una inversión de 700 millones de euros en los próximos diez años y que se haga, “una política de inversión realista. La única gran inversión promovida por el Ayuntamiento hoy es la metroguaga. Han levantado Mesa y López y lo van a volver a hacer, sin embargo el estado de la mayoría de barrios de la capital es lamentable y no existe planificada ni una acción en los mismos pero, sin embargo, es donde vive un mayor número de personas”.

Candil puntualizó que si bien las inversiones son “importantes” no es el único pilar de esta iniciativa con un fuerte componente social. “No es una iniciativa asistencialista, se trata es de generar oportunidades a la gente con especial incidencia en hacer frente a los grandes restos como la sostenibilidad o el reciclaje”, dijo.

Finalmente, Beatriz Calzada esbozó la agenda que Coalición Canaria ha planteado para impulsar esta iniciativa, “vamos a promover la creación de un conjunto de instrumentos, dentro de los que contemplamos ordenanzas, planes, leyes o medidas en aras de cambiar la centralidad de la política municipal para ponerla en los barrios, que es donde realmente se centran los verdaderos problemas y las preocupaciones de los vecinos, tales como el paro, la vivienda o la cesta de la compra, entre otros”, dijo.