Fracasa el penúltimo encuentro para evitar la huelga de Guaguas

La penúltima reunión entre la dirección de Guaguas Municipales y el comité de huelga, con el propósito de evitar una huelga cada vez más cercana, concluyó ayer sin acuerdo entre las partes tras cinco horas de negociación. Los trabajadores calificaron el encuentro de «estéril y farragoso», al considerar que el representante de la compañía municipal, el directo de gestión y desarrollo de personas Roque Suárez, «sigue enrocado en las absurdas exigencias de la dirección de la empresa».

Así, mientras el portavoz del comité de huelga, Wolfang Alcántara, insistió en que la jornada laboral de 35 horas es innegociable, la empresa mostró un talante más optimista al considerar que se «han logrado acuerdos». Ambas partes se reunirán de nuevo este viernes para intentar llegar a un consenso, en una última tentativa para conseguir desconvocar el paro. «Estamos inmersos», señaló un portavoz de la dirección de Guaguas, «en una negociación progresiva, que tendrá una nueva reunión el próximo viernes».

Según la compañía, «se han alcanzado acuerdos en asuntos como la vigencia del convenio, el incremento retributivo del periodo 2020-23, la jubilación parcial y la conversión de trabajadores temporales a indefinidos. Se están matizando las propuestas», añadió, «sobre las medidas que posibilitarán la consolidación del acuerdo sobre las 35 horas».

Los trabajadores califican de «bronca, estéril y farragosa» la reunión, que duró cinco horas

La visión del comité de huelga es bastante diferente y considera que los acuerdos de los que habla la empresa se alcanzaron desde el inicio de esta fase de negociación tras la convocatoria de la huelga. Alcántara insistió en que la «pretensión» de la empresa de aumentar las 35 horas «sigue siendo el principal punto de fricción. No habrá moratoria alguna sobre el acuerdo de las 35 horas ni permitiremos jornadas de ocho horas y 45 minutos. Siguen insistiendo en debatir la misma propuesta que no aceptamos. Nosotros tenemos una jornada máxima entre cinco horas y media hasta ocho horas y cuarto, pero la empresa quiere aumentarla entre cinco horas y nueve horas y cuarenta y cinco minutos. No entendemos para qué quiere esa jornada, ¿para tener a los hombres dando vueltas» con la guagua vacía?, se preguntó.

Señaló que Guaguas Municipales «pretende extender a 13 horas los turnos partidos, que ahora tienen 11 horas de duración con el tramo central. Eso quiere decir que un trabajador que empiece a las seis de la mañana terminaría a las siete de la tarde, lo que es una barbaridad. ¿Para qué querrán que dure 13 horas? ¿qué productividad supone semejante cosa?». La única intención que el comité encuentra a esa pretensión de extender los turnos es «minorar el convenio colectivo» de los guagüeros.

«Hemos tenido una reunión bastante bronca», subrayó, «además de larga, con pocos avances y pocas pretensiones de alcanzar un acuerdo».

El portavoz expresó la voluntad del comité de acudir a la última reunión, prevista para este viernes, «pero no para claudicar sino como la última oportunidad de evitar la huelga en términos de justicia y respeto. Sólo queda un día para llegar a un acuerdo que podamos llevar a la asamblea y desconvocar la huelga. Mucho tendrán que cambiar las cosas para conseguirlo». La asamblea tendrá lugar este viernes a las 22:30 horas.