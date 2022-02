Vecinos y comerciantes de Tamaraceite temen quedarse aislados

Los vecinos y comerciantes temen quedarse aislados por el nuevo vial de Tamaraceite Sur. Así se lo trasladaron en una reunión a Javier Doreste, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ante la preocupación que les había suscitado la reordenación del tráfico con las obras. El edil les ha garantizado que "habrá carretera", según resalta la asociación de la zona comercial en un comunicado.

Las obras de los últimos meses han aislado a la vecindad y a los comercios de Tamaraceite, que han visto cómo ocho líneas de guaguas han dejado de pasar por la Carretera General de Tamaraceite. “Tememos que esta reordenación no conecte a la Carretera General de Tamaraceite con la rotonda de Lomo de Los Frailes, como estaba antes; y que las guaguas tanto Municipal como de Global no puedan restituir las líneas” apunta Conchy de Morales que añade “hemos visto afectadas las ventas; se nota muchísimo que pasa menos gente por la calle al no tener las paradas de guaguas que habían antes”.

Las obras que se están realizando con cargo al Plan de Cooperación del Cabildo han supuesto que las líneas de Global 229 y 216 de Teror, la 335 que pasa por San Lorenzo, la 205 de Arucas, la 317 de Los Giles, la 223 de Las Mesas, la 220 de Artenara y que la línea municipal 44 de Isla Perdida, y la 46 de San Lorenzo dejen de pasar dirección bajada; lo que si atiende a la temporalidad de las obras es "un mal menor", pero si estas líneas no se restablecen supondrá dejar aislados a toda la vecindad de Tamaraceite y la muerte de muchos pequeños comercios que al quedar incomunicados con los barrios de la zona ven mermadas sus ventas, apuntan.

Los vecinos de Tamaraceite ahora tienen que ir a Cruz del Ovejero o a Los Frailes para poder coger la guagua. Afecta gravemente a la movilidad de mucha gente que usa el transporte público para ir a trabajar, para poder bajar a la ciudad a realizar gestiones, etc. “Las personas mayores que tienen que ir al centro de salud, no tienen ninguna guagua que les deje cerca” señala Calderín Liria, presidente de la asociación Aythami.

El encuentro al que también asistió Mercedes Sanz, concejala de distrito, terminó de "manera esperanzadora", indican, con la afirmación de Javier Doreste de que “habrá carretera”, quien aseguró que habrá conexión entre el antiguo Cruce de San Lorenzo y la rotonda actual. Además, ha aclarado que este nuevo vial no supondrá la eliminación de la conexión que se tenía hasta entonces y se ha comprometido a facilitar los planos para que puedan ver el trazado.