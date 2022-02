Medio centenar de aspirantes se proponen reinar en el Carnaval de la Tierra

Nadie la invitó, pero estuvo amenazando todo el rato con darse un garbeo. Al final, la lluvia se portó y se esperó a que finalizara la presentación de aspirantes a reinar en el Carnaval de la Tierra para hacer acto de presencia. Fue seguramente la amenaza de lluvia la que redujo el número de asistentes a la espectacular pasarela de candidatos, que ha vuelto tras un año en blanco. Un total de 52 candidatos pretende reinar este año en , bien como Gran Dama, como Drag Queen, Reina o el Trono infantil.

El periodista de Radio Televisión Canaria Kiko Barroso ejerció de maestro de ceremonias de la presentación, en la que como siempre fueron los drags los más espectaculares y los que más aplausos recibieron. «Hace dos años celebramos el último Carnaval porque el año pasado lo tuvimos que imaginar. El de este año será especial y recuperamos lo que parecía imposible : la alegría. Este Carnaval nos va a quitar las penas», auguraba Barroso poco antes de presentar a los reyes y reinas de 2020, quienes se despedirán entre hoy y el 25 de marzo de sus tronos tras acapararlos dos años. Estaba, espectacular como siempre, el Drag Queen Sethlas, embutida en un maravilloso traje largo con miriñaque decorado con motivos religiosos. Sethlas se encargó de bucear en el árbol de la suerte para coger el turno de participación que les tocó en suerte a dos de dos de los 27 candidatos a la preselección Drag que no pudieron acudir por encontrarse de viaje. El artista Ray Castellanos, intervino a través de una grabación de vídeo, en la que anunció que por primera vez la Gala Drag de Las Palmas va a tener un himno propio: The power of Freedom, que estrenará el próximo 18 de marzo en el concurso de este año. «Es una canción que habla del respeto, de la tolerancia y de la libertad y estoy como loco de que nos veamos», sostuvo. La reina infantil, Jennifer de Filippis, acompañó a las siete candidatas al trono infantil, entre las que participa un chico. Desfilaron también las 10 candidatas a Reina del Carnaval. Una de ellas le arrebatará el cetro a la actual Reina, Minerva Hernández.