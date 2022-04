Eugenio Aguiar y su tinta china para reivindicar el patrimonio de Gran Canaria

Eugenio Aguiar siempre ha sentido una fascinación especial por los rincones de Gran Canaria. Desde pequeño, cuando jugaba en la plaza de Santa Ana o caminaba por la calle Pérez Galdós, no podía evitar fijarse en la arquitectura de sus edificios y en las personas que paseaban por sus calles. Ahí nacieron algunos de los recuerdos que busca plasmar ahora en la exposición 'Enclaves urbanos y retratos', que se inauguró este miércoles en el Gabinete Literario y estará abierta al público hasta el 5 de mayo.

La muestra se compone por cuadros a plumilla, en los que se puede ver el paisaje urbano de la ciudad, y retratos a personas anónimas, que expresan con sus miradas una parte de la historia de la isla. En la sala también se incluyen retratos creados a carboncillo de figuras reconocidas de la ciudad en campos tan diversos como el arte, la música, la literatura, el periodismo o la investigación.

"Para hacer abstracción primero tienes que saber hacer figuración. En la música tienes que saber hacer solfeo para hacer música de vanguardia", incidió Aguiar

"Quiero reivindicar el patrimonio arquitectónico del Archipiélago", explicó Aguiar sobre el papel de sus obras. El artista recalcó que "muchas veces dicen que los canarios no le damos importancia a lo que tenemos y yo creo que eso es un denominador común a todos los pueblos del planeta. Siempre valoramos un poquito más lo de fuera que lo de adentro".

En la sala se encuentran tres obras en la que aparecen representados los rostros de algunos pescadores anónimos de las islas, que contrastan en cierta forma con los otros cuadros. Entre los retratos se pueden observar dibujados a carboncillo figuras destacadas del Archipiélago como las del escritor Santiago Gil García, el poeta Manuel González Sosa o la musicóloga Rosa María Martiñón Corominas. "Yo siempre he cogido personas de todo estatus social y me interesa la faz, no el título que puedan tener en la sociedad, sino su expresión y sus rasgos faciales", explicó el dibujante.

(FOTO)

"Reivindico lo académico, no lo clásico. De hecho, yo he realizado pintura abstracta y de vanguardia pero a veces me remito porque para hacer abstracción primero tienes que saber hacer figuración", aclaró Aguiar. "En la música tienes que saber hacer solfeo para hacer música de vanguardia pero no al revés, no puedes refugiarte en la vanguardia sin hacer primero los cimientos de la casa".

Esta búsqueda de lo académico se ve reflejada de forma especial en dos obras de la sala. Una, en la que dibujó de forma lineal su mano izquierda porque "en la cultura mediterránea nuestra un italiano o un español siempre habla con las manos". En el otro cuadro podemos apreciar a dos ancianas junto a una niña pequeña y en esa imagen se refleja el contraste entre la dulzura e ingenuidad de la niña y los fuertes rasgos de las dos señoras mayores, que era lo que su autor perseguía expresar.

"Dicen que los canarios no le damos importancia a lo que tenemos y yo creo que eso es un denominador común a todos los pueblos", comentó el artista

Las calles y edificios de lugares como el Parque San Telmo, la plaza Cairasco, la iglesia de Santiago de Gáldar o la iglesia de Arucas conforman también parte de esta muestra, pues el artista siempre ha sentido un gran interés por la arquitectura canaria. Estos cuadros se caracterizan por el uso de la perspectiva, que permitió al dibujante darle un mayor movimiento a "lugares que en la realidad parecen más estáticos".

Pese al interés que siempre le ha despertado el dibujo, lo cierto es que a Eugenio Aguiar le tomó un tiempo empezar a practicarlo de una manera más profesional. Primero se graduó en Derecho antes de animarse a estudiar arte en las Antiguas Escuelas de Arte y Oficio en Madrid, en la calle La Palma. Durante ese tiempo aprendió "lo que es el grabado, el aguafuerte y las técnicas de Goya y de los grabadores alemanes del Renacimiento". Cuando finalizó los estudios trabajó durante varios años como dibujante en excavaciones arqueológicas de los alrededores de Madrid.

(FOTO)

Su formación de grabados en la Península le dio algunos de los conocimientos que ha seguido aplicando con el paso de los años, después de sustituir las planchas por láminas y plumilla. Hoy utiliza estas herramientas para tratar de transmitir una sensación de profundidad similar a la que lograba Van Gogh a través del óleo, al tiempo que conserva sus referentes japoneses de la tinta china como Hokusai.

Aguiar quiere continuar con su trabajo artístico y presentar su siguiente exposición, que se podrá ver a partir de la segunda quincena de julio en la sala O'Daly, en Santa Cruz de La Palma. Esta muestra, retrasada debido a la pandemia y a la erupción volcánica de la isla, recogerá otras 30 láminas en las que se refleja la arquitectura de la ciudad. Al mismo tiempo, ya se encuentra trabajando en su próximo proyecto, en el que se centrará en la figura humana y en sus movimientos.