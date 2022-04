Jean Charles Chabot es desde hoy el nuevo presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT) de la capital grancanaria, tras ganar por un ajustado margen las elecciones a la junta directiva celebradas este lunes, después de la dimisión en peso de la anterior ejecutiva, encabezada por Francisco Reyes.

Chabot consiguió 51 votos, seis más que la otra candidata que se presentó Juana María Jiménez Hernández, que recibió 45 sufragios, durante una asamblea con una muy escasa presencia de socios.

Con más de veinte años en el taxi y miembro de la Cooperativa San Cristóbal, Chabot ha anunciado su voluntad de convocar un referéndum sobre la implantación de los dos días de libranza, una medida que está previsto que se apruebe en el pleno municipal de este próximo viernes. Aunque en el sector se le considera contrario a la regulación del descanso, Chabot indicó que él respetará lo que decida la mayoría.

El resto de la candidatura encabezada por Chabot está compuesta por Alberto Romero García, Iván Santana Nevado y Marcos Jesús Cruz Hernández.

Afirmó que se ha presentado a las elecciones, con la voluntad de reflotar la ATAT, para que vuelva a tener la importancia y el mismo número de socios, más de 800, que tuvo en el pasado. Responsabilizó a la actual directiva de los problemas económicos que afectan a la asociación y consideró que su política “errónea” es la que ha motivado que muchos socios se hayan dado de baja. Aunque aseguró desconocer el número exacto, indico que la el número actual de socios oscila entre los 300 y los 400 socios.

“La ATAT se está autodestruyendo, va muy mal. Y me presento para subsanar todos los problemas económicos que tiene la asociación. Aquí las cosas se están haciendo muy mal y mi objetivo es que el socio vea que lo que prima son los intereses del gremio, sean socios o no, y de las dos cooperativas, en lugar de los intereses políticos o personales”, explicó.

Antes de ser elegido, afirmó que piensa defender “lo que diga la mayoría de los taxistas autónomos, lo comparta o no”.

“Vamos a intentar hacer una gestión que permita la supervivencia de la ATAT y ocuparnos de los problemas de los taxistas”, dijo. El principal problema, a su juicio, está relacionado con la implantación de los días libres. “Vamos a intentar hacer un referéndum como lo hubo en su momento sobre el día libre. Mi opinión dependerá del referéndum, porque yo represento a los taxistas, no a mí mismo. Defenderé lo que diga la mayoría, me guste o no. No queremos una consulta, queremos un referéndum”.

Anunció que no tiene previsto recurrir en los tribunales la modificación de la ordenanza, entre otras cosas, dijo, porque hay prevista una denuncia de la asociación Asprotac y de la Cooperativa de Las Palmas.