La polémica en torno a la rampa de La Puntilla sigue un año después

La rampa de La Puntilla sigue siendo ocupada por muchas personas, sobre todo en estas últimas semanas estivales, con sus toallas, sombrillas, sillas de playa y neveras pese al cartel que instaló el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la zona tras la polémica del pasado año a este respecto. Este espacio es una servidumbre de paso para cualquier persona que quiera entrar al mar con alguna embarcación y suelen usarlo pescadores de un pequeño grupo cercano y personas a modo recreativo o deportivo, como es el caso del Real Club Victoria. Además, normativa municipal establece la prohibición expresa de hacer uso de esta infraestructura pública como solárium o zona de baño. Pero la ciudadanía ha ignorado las restricciones.

Así lo ha denunciado a este periódico el presidente del Victoria, Francisco Medina, después de que lo hiciera también la magistrada Reyes Martel durante una rueda de prensa en la que presentó la sexta edición del Camino de los Valores de UP2U Project, la fundación que preside. Y es que los jóvenes con medidas judiciales o en situación de vulnerabilidad que forman parte de la asociación no han podido desarrollar este verano las actividades acuáticas que venían realizando hasta la fecha con el histórico club capitalino debido a este uso ilegítimo del espacio. La jueza llegó a denunciar que se realizaban "asaderos" en el lugar, e hizo un llamamiento a la población para que acatara las normas.

No han sido los únicos en verse afectados. Según ha apuntado Medina, les "afecta el trasiego, la actividad, que no es tampoco todo el día, pero sí en las horas clave cuando vienen más chiquillos a los cursillos". Por la mañana han podido seguir desarrollando las actividades sin inconvenientes, pero no así una vez empieza a "picar más el sol" y la gente se acerca hasta la playa. "Pudiera haber algún problema cuando se inicie el curso, porque los niños y niñas vendrían entonces por las tardes, pero todo dependerá de cómo esté el clima en estos meses de invierno", ha aseverado el presidente del Victoria.

Desde el área de Ciudad de Mar, han insistido en que ese espacio no está habilitado para baño, sino que se trata de una rampa de uso náutico, "la única que hay en la playa para ello", y que ese uso lo establecen tanto la Ley de Costas como la ordenanza municipal. Además, las fuentes consultadas han agregado que el departamento "ha recibido varias denuncias de la policía para tramitar a personas que estaban haciendo uso de la rampa con otros fines no náuticos".

Tras la instalación del cartel en las instalaciones del balneario municipal que hay en La Puntilla, cuya concesión tiene el Club Victoria en estos momentos, muchas personas que son usuarias habituales de la rampa mostraron su malestar y llegaron a manifestarse en contra de que se les prohibiera hacer uso de ella. Uno de los argumentos que esgrimieron en su momento es que mucha gente con movilidad reducida llega hasta esta zona para poder entrar al mar con mayor facilidad. Además, destacaron que han disfrutado de este lugar "toda la vida" y siempre "con responsabilidad y respetando a la poca actividad que realizan como embarcadero".

Francisco Medina también ha resaltado que desde el Club no quieren tener problemas con ninguno de estos usuarios y que, precisamente por ello, han optado por dejar de usar la rampa en momentos en los que está masificada. "Quizás te dejan un pasillito, pero se siguen poniendo, aunque todo depende de cómo esté el tiempo ese día", ha puntualizado para luego añadir que no pueden sacar en esas condiciones los kayaks o las tablas de surf "porque si les damos un golpe, ¿quién se hace responsable de eso?". Además, ha denunciado que, algunas veces, han llegado incluso a increparles mientras subían o bajaban por la pendiente.

Además, ha puesto la responsabilidad sobre el área de Ciudad de Mar, la encargada en su opinión de resolver esta disyuntiva. "Es un problema que tiene el Ayuntamiento de la ciudad con toda esta gente", ha dicho a ese respecto. Hasta la fecha, según su versión, han acudido en alguna que otra ocasión agentes de la Policía Local para realizar propuestas de sanción a los usuarios del espacio, pero no ha servido para desincentivar la presencia de personas.

A diferencia de lo que mucha gente opina, esta rampa no es un espacio de uso privado, sino que se trata de una infraestructura de titularidad municipal de la que puede hacer uso cualquier persona que quiera entrar con una embarcación a la bahía del Confital desde Las Canteras. Se trata de la única pendiente que existe en el largo arenal con estos fines, y una de las pocas que hay en toda la ciudad.