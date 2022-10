Quejas en el barrio capitalino de San Cristóbal. Los vecinos demandan al consistorio de Las Palmas de Gran Canaria no mire para otro lado y empiecen las obras en unas viviendas que consideran que pueden derrumbarse.

El vecino Felipe Alonso, que lleva 40 años viviendo en el barrio marinero, insiste en los micrófonos de COPE Canarias que todo el barrio está muy preocupado por “la falta de atención por parte del ayuntamiento. No han empezado unas obras que tienen que ser urgentes, ya que el paseo se cae a cachos”.

“No sabe ni cuando empiezan ni cuánto tiempo va a durar ese muro. Por ahora está sostenido por una base de cemento tremenda, pero a ver cómo vienen las próximas mareas, Las mareas grandes se supone que son los próximos días 8, 9 y 10 de octubre. Si vienen con reboso no creo que vayan a superar esas mareas, pero nunca se sabe”, manifiesta sobre cuando comenzarán los trabajos.

“Es que uno de los problemas que hay en San Cristóbal es que con el diseño del paseo, los cambios de corriente y cambios climáticos han desaparecido las playas. Me refiero a la grosa, a lo que es el material de playa, las piedras han desaparecido totalmente y el agua entra por debajo del paseo”, critica.

"Como no había materiales de playa, sin cimientos, el mar intenta buscar lo que hace la base dura. Por eso, al no haber tanto material de playa, pues echaron una base y ahí es donde el mar ahora está actuando, rompiendo los cables etc.”, matiza.

Los vecinos consideran que a pesar de que hayan destinado fondos para reparar el muro del paseo, “este se va terminar cayendo, porque a pesar de que el ayuntamiento tenga 172.000 euros desde marzo para actuar, no es suficiente para arreglarlo todo. No entiendo qué actuaciones van a llegar a cabo cuando esta estructura está muy fatigada y deteriorada, y no hay tanto dinero”.