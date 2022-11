Nerea Blanco: "Crear comunidad en forma de nación sin que te tachen de facha es complejo"

¿Por qué la filosofía es necesaria para el feminismo?

La filosofía es necesaria para todo y el feminismo, de hecho, nace como una corriente filosófica, por lo que no se puede separar una de otra, igual que no se puede entender la vida sin la filosofía.

¿Se espera de las filósofas que teoricen solo sobre los problemas de las mujeres?

Cuando repasas la historia de la filosofía muy pocas han pensado exclusivamente en los problemas de las mujeres. Aunque como la filosofía se basa en pensar sobre la vida lo hacían desde su perspectiva, el punto de vista de la mujer está en su pensamiento.

¿El género influye en la forma de pensar?

No sé si la forma de pensar cambia con el género pero sí creo que hay algo en la escritura que se nota, hay más cariño a la hora de escribir es más amable pero quizás también porque yo lo quiero leer con ojos amables.

Siempre se habla de recordar a las filósofas que han caído en el olvido pero las de ahora, ¿tienen el suficiente reconocimiento?

Sí pero somos menos las que aguantamos hasta llegar a los sitios en los que nos hacen caso. La condescendencia y que te miren por encima del hombro es algo habitual pero una vez han llegado, ya se les escucha. El camino al éxito no es igual para los hombres que para las mujeres, hay una cierta mirada masculina del mundo que está ahí y no te tratan igual. Yo soy una mujer joven y en ocasiones me encuentro con situaciones incómodas.

¿Qué filósofas actuales recomienda?

Marina Garcés me gusta mucho lo que piensa, Adela Cortina dentro del ámbito de la ética es muy buena. Y, por ejemplo, Martha Nussbaum ha recuperado la ética aristotélica, que es un autor que siempre es bueno recuperar.

Soy una anti 'influencer' porque ellas nacieron para ser un objeto y yo comunico

¿Cuál era su objetivo al crear la página web Filosofers?

Estaba harta de Mr. Wonderful y pensé que para esas frases ‘cuquis’ era mejor basarse en los pensamientos de los filósofos. A partir de hacer tazas y camisetas la gente se me acercaba a preguntarme por el sentido de la existencia cada vez que ponía un puesto. Después de esta experiencia pensé que la gente no necesitaba camisetas sino algo más, por lo que a partir de ahí empecé a desarrollar una labor más comunicativa.

¿Se considera una influencer de la filosofía?

Yo diría que soy una anti influencer porque ellas nacieron para ser un objeto, enseñar su vida y vender cosas. Es una mujer escaparate y aunque yo empecé vendiendo cosas lo que hago es comunicar un mensaje.

¿Se ha convertido en un referente para algunos jóvenes?

Me han llegado mensajes de personas que se han matriculado en la carrera por mí, algunos que me piden consejo antes de matricularse. Hay mucha gente a la que he llevado al camino de la filosofía.

¿La filosofía se debe acercar a las nuevas tecnologías?

Ya que las tenemos por qué no usarlas. Con mis redes sociales puede parecer que solo llego a los jóvenes pero mi mensaje también llega a personas más adultas.

¿Por qué considera que la filosofía es esencial para los jóvenes?

La adolescencia es la ebullición de las preguntas y el caos. Por lo que saber que en algún sitio tienes una guía para sentirte menos perdido se lleva mejor, por eso la filosofía debería estar mucho más cerca de los jóvenes de lo que lo está.

¿Hoy en día estamos huérfanos de representantes de la filosofía?

Sí pero porque estamos huérfanos de referentes en todos los ámbitos, hay mucha información y muchos referentes pero ninguno te parece lo suficientemente atractivo. También va por modas así que aparecen y desaparecen porque las etapas van rápido y la filosofía no tanto. Cuesta ver lo que está pasando en la filosofía , nosotros podemos hablar ahora de corrientes del existencialismo mirando para atrás y analizando quiénes estaban pero mientras pasan las cosas es más difícil analizarlas. Antes los filósofos tenían espacios públicos en los que se les hacía caso y ahora mismo entre los académicos y los medios que buscan el clickbait fácil no hay muchos representantes en los medios y eso no ayuda.

Una de las principales críticas es que la filosofía es complicada de entender...

Claro, nosotros no leemos los manuales de matemáticas que se escriben para los profesionales de ese ámbito sino que leemos libros de divulgadores pero los filósofos nunca hemos hecho libros de filosofía dirigidos a la divulgación.

¿Cómo ha abordado la filosofía la pandemia de Covid-19?

Creo que estamos volviendo a la idea de comunidad que está ligada a la idea de nación. Está regresando la identidad colectiva que la hemos ido perdiendo porque nos hacían sentirnos individuos aislados y nos hemos dado cuenta de que no es así. Volver a crear comunidad en forma de nación sin que te tachen de facha es complejo porque tenemos un problema de conceptualizar la identidad que está ahí y tendrá que ir perfilándose.

¿Qué dice la filosofía ante las crisis?

Depende de a qué filósofo le preguntes y de qué crisis sea. La nuestra se parece mucho a la que sufrieron los griegos en el helenismo que era una sensación de que el sistema que habían formado se estaba derrumbando. En esos momentos aparecieron las corrientes del estoicismo que ahora está muy de moda o el epicureísmo, ante la crisis tienes tres métodos de afrontarla. Una es quejarte, llorar, patalear y no hacer nada; otra intentar quejarte lo menos posible y actuar para que las cosas vayan mejor y la última es hacer como que no está pasando nada y vivir la vida sin que te pille el huracán de por medio. El problema es que la mayoría de la gente está viviendo en la tercera.

¿La filosofía puede servir como una guía?

Es lo que tiene que ser, es una disciplina que tiene cuatro funciones. La primera es aprender a pensar, una guía de vida porque los filósofos pensaban en cómo vivir mejor, cómo generar comunidad porque somos seres sociales y aprender a ser críticos pero sin morir en el intento. Tenemos que reivindicar las cuatro patas que al final eso es lo importante de la filosofía no lo que dijo uno u otro filósofo sino que es una herramienta para vivir.