Cómo hacer la compra para atravesar el Atlántico

‘¿Cómo hacer la compra para cruzar el Atlántico?’, es una de las preguntas que se vienen a la cabeza cuando se piensa en los participantes de la ‘Atlantic Rally for Cruisers’ que hoy toman la salida para llegar a la isla de Granada, cruzando el Atlántico. Dentro de las prioridades, el agua resulta imprescindible. Ajustar las cantidades y atender a las dificultades de conservación son algunas de las principales disyuntivas.

La celebración de la Atlantic Rally for Cruisers (ARC) en Las Palmas de Gran Canaria es motivo año tras año de múltiples informaciones, que van desde el número de embarcaciones de participantes, pasando por nuevas medidas de seguridad y posibles cambios en el recorrido, entre otros temas. Son varios los prismas desde los que se analiza un evento que es referencia cada mes de noviembre en el Muelle Deportivo de la capital, aunque los preparativos suelen pasar algo desapercibidos.

Sin embargo, una travesía de aproximadamente una veintena de días que cruza el océano Atlántico a bordo de un velero requiere un trabajo previo en detalle. Entre las cuestiones más complicadas de gestionar está todo lo relativo al avituallamiento tanto de alimentos como de bebidas para afrontar un viaje de estas características. Una de las preguntas que surge de manera espontánea es: ¿cómo se hace la compra para hacer un trayecto transatlántico?.

El Mercado Central de la ciudad ha estado en ebullición durante toda la semana. A la intensa actividad habitual -con los clientes frecuentes que acuden de diariamente- hay que sumarle las visitas de las casi 150 tripulaciones que este domingo tomarán la salida rumbo a la caribeña isla de Granada, que han ido realizando los pedidos de frutas, verduras, carnes, etcétera, en los diferentes puestos del recinto capitalino.

Frente a las neveras de la carnicería, se encontraban los hermanos Miguel y Juan Aracil, ambos pertenecientes al Nautilus V, una de las embarcaciones que se encuentra atracada en los pantalanes de la Marina. Ambos recibían las recomendaciones por parte del personal del establecimiento en cuanto al corte de carne más adecuado para este tipo de travesías.

Es complicado determinar la prioridad a la hora de hacer la compra definitiva, pero tanto Miguel como Juan coinciden en que lo realmente importante es cubrirse las espaldas ante cualquier incidencia que pudiera surgir. De esta forma, conscientes de que es una ruta larga y de varios días, adquieren «lo necesario para completarla con garantías, pero dando mucho más margen». Por ejemplo, si la previsión es que el viaje dure 22 días, las viandas con las que cuentan en la bodega es «como si durara 40 o 45 días», ya que si ocurriera algún problema «como que no sople el viento» puedan subsistir «durante el doble de tiempo». «Es mejor siempre que sobre un poco de comida enlatada, que no que carecer de ella», añadieron.

A la hora de ajustar estos cálculos, el sistema que utilizan los hermanos Aracil está basado en la experiencia. «Durante los días que hemos estado navegando desde el Mediterráneo hasta aquí (Gran Canaria), tenemos una estimación de la comida que hemos ido gastando, así que pensando en la ruta hacia la isla de Granada, tenemos que sumarle un 25 por ciento más aproximadamente», explicó Miguel.

«El agua no puede faltar»

Dentro de la lista de la compra y subrayado se encuentra el apartado del líquido elemento: el agua. En este ámbito, Miguel y Juan -que también viajan con su padre Juan- cargan «una cantidad de agua como para que dure 60 días». En principio, la proporción es de tres litros por persona diarios, a lo que hay que añadir una ración para el perro con el que viajan. «El agua no puede faltar. De los tres litros, dos son para consumo y uno para cocinar», detallaron.

Dependiendo del tipo de receta que lleven a cabo pueden hacer un aprovechamiento del agua del mar. «Por ejemplo, si quieres preparar unas papas arrugadas, coges el agua del Atlántico y lo cocinas sin problema. Si lo que quieres es hacer pasta, ahí ya tienes que mezclar agua marina con agua dulce», destacó Miguel.

El avituallamiento de agua y alimentos se calcula siempre por encima de lo necesario por seguridad

A esta cantidad de agua, hay que añadir la adquisición de otras bebidas como refrescos, zumos, leche... «siempre en botellas pequeñas, no en grandes, por si se rompiese alguna y pudiera generar óxido». Además, ante cualquier dificultad o imprevisto, llevan en el barco una potabilizadora para emergencias.

'Un entrecot en mitad del mar'

Ante la gran variedad de productos entre la que podían elegir, siempre surgen dudas. Por este motivo, se dejaron recomendar y decidieron comprar «entrecot de ternera», porque es un corte que «aguanta mucho más al vacío». Por lo tanto, si el primer criterio que tenían en cuenta era el de la cantidad -no quedarse cortos-, el segundo está en que los alimentos tengan resistencia al paso del tiempo y a un almacenamiento que puede variar en función del tipo de embarcación con el que se cuente. En el caso del Nautilus V, «el frigorífico no es nada del otro mundo», por lo que tuvieron que basarse en «carnes que no caduquen fácilmente», por lo que descartaron otras opciones como el pollo u otro tipo de aves. «Un entrecot siempre está bueno en mitad del mar. Las carnes como lomos y embutidos aguantan un poco más sin tener que estar refrigerados», apuntaron.

En el caso de las frutas, el enfoque es bastante diferente, al ser un producto bastante más perecedero y debido a la dificultad que supone contar con un recurso de almacenamiento para su correcta conservación. «Igual fruta fresca vas a tener como mucho la primera semana o durante los primeros días. Luego ya puedes tirar de latas de melocotón o de piña. Los cítricos aguantan mucho, por ejemplo, y para hacerte un zumo de naranja por la mañana siempre van bien, ya que es fruta fresca. También otras, como los plátanos, que puedes comprar en varias tiras, en vez del típico racimo que luego se te pone todo malo de una vez. Hay que tener cuidado y siempre tomar la precaución de comprar la fruta y la verdura menos madura», señaló Juan.

Las carnes envasadas al vacío y los enlatados ocupan el grueso de la compra debido a su mejor conservación

Pese a todas las precauciones, Miguel y Juan -que también adquirieron unos cuantos cartones de huevos-, reconocieron que uno de sus productos «imprescindibles» en esta ocasión es el jamón serrano. «Es ideal, porque no requiere mucha conservación, pero aunque se ponga malo en tres días, nos lo vamos a llevar», dijo Miguel. Tentados ante la posibilidad de llevarse una pata de las que estaban colgadas en la exposición de la carnicería, fueron tajantes: «No podemos porque viajamos con nuestro perro y corremos el peligro de que se lance y nos quedemos sin pata», manifestaron entre carcajadas.

Fruta exótica y pescado

Por su parte, Matthias y Edith, una pareja de alemanes que completará la ARC 2022 a bordo de un espectacular velero denominado Alpha Centauri, también se sumergieron en el ambiente del Mercado Central. Mientras valoraban atentamente las diferentes piezas de carne expuestas, no dejaban de apuntar en el formulario del que disponen los participantes para cumplimentar sus pedidos. Pese a que son conscientes de que hay que la carne necesaria, para ellos el alimento imprescindible es «el pescado». Matthias reconoció que tenía «el refrigerador del barco bastante lleno con el género que adquirió en el Mercado de Palma de Mallorca -desde el que partió rumbo a Canarias-». No obstante, habían dejado un espacio «para posibles capturas» que hagan durante el trayecto.

También en su caso, la elección de frutas se complica, «porque se ponen malas muy rápido», pero intentan encargar algunas variedades exóticas como «el mango y las bananas canarias», aunque «mejor si son de La Gomera», isla que habían visitado en anteriores ocasiones y de la que tienen buenos recuerdos, sobre todo, de Valle Gran Rey.