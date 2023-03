El camino hacia la ciudad y la movilidad sostenible

Las ciudades han entrado en un nuevo ciclo en el que los peatones, el transporte público y el cuidado del medio ambiente pasan a desplazar el papel preponderante que ha tenido el automóvil desde mitad del siglo XX. Con esta premisa, José María Ezquiaga, arquitecto y sociólogo; Mercedes Vidal, ambientóloga; y Josep María Olivé, técnico de planificación de transporte público, debatirán este jueves en una mesa redonda dentro de las jornadas 'Hablemos de...', organizadas por LA PROVINCIA/DLP y Guaguas Municipales. Bajo el lema 'La ciudad que no deja a nadie atrás', las ponencias tendrán lugar en el hotel Santa Catalina a partir de las 10 de la mañana.

Los ponentes formarán una mesa redonda junto a Miguel Ángel Rodríguez, director general de Guaguas Municipales, además intervendrá el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. El foro de análisis girará en torno al desarrollo de las ciudades dentro del actual contexto de emergencia climática. Los expertos plantearán el camino hacia la ciudad sostenible, con posturas sobre cómo acercarla a un modelo más óptimo desde un punto de vista económico, social y ambiental.

«Estamos en un momento de cambio en las ciudades, que han cerrado un ciclo de más de 70 años organizado alrededor del automóvil», apunta José María Ezquiaga. Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, en sus más de 30 años de carrera profesional ha visto cómo han evolucionado el planeamiento de las ciudades, desde una visión centrada en el vehículo privado a uno en el que se pone énfasis en la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, resalta que se ha perdido «las condiciones de proximidad de una ciudad». De ahí que invite a «repensar» el diseño de las ciudades y ese modelo de dispersión o de áreas monofuncionales.

Desde su punto de vista, la salud, «cobra cada vez más importancia en la reflexión urbanística». Según este, «nos habíamos olvidado de la vinculación entre medio ambiente, lo urbano y la salud». Enfermedades como las cardiovasculares, alimentarias, respiratorias o mentales tendrían relación con cómo está configurado el espacio público y los hábitos diarios de los ciudadanos. «Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, que es urbano y se basa en el automóvil», resalta. Además, el ponente define las ciudades actuales como «hostiles» y remarca la importancia de hablar de urbanismo inclusivo y de género.

La ambientóloga Mercedes Vidal, por su parte, indica que «el exceso de movilidad privada genera ciudades poco amables y poco saludables». Según la experta, con una amplia trayectoria en proyectos de movilidad sostenible en instituciones públicas y privadas, el modelo que se ha seguido hasta ahora contribuye al cambio climático, la contaminación atmosférica y acústica, la siniestralidad y la ocupación del espacio público. Además, durante la ponencia pondrá énfasis en la necesidad de apostar por el verde urbano.

La ponente resalta que «la emergencia climática está aquí, no hay vuelta atrás y hay cosas que no estamos a tiempo de arreglar», de ahí que haya que «ponerle freno» a este fenómeno «de manera contundente». En este sentido, el tráfico privado es uno de los principales agentes emisores de gases de efectos invernadero y además, precisa, provoca una «desigualdad flagrante» entre el espacio público que ocupa y el dedicado a las personas; habría así «una expulsión del espacio público de todo aquel que no sea joven, atlético y fuerte, que habitualmente son hombres».

El técnico en transporte público Josep María Olivé será el encargado de centrar el debate en el transporte público y en las soluciones que puede aportar en el camino hacia la ciudad sostenible. Dada su experiencia como consultor de Guaguas Municipales durante una década, define a Las Palmas de Gran Canaria como una ciudad «peculiar, hay motivos para defender que es muy diferente a otras ciudades de similares del resto de España y del continente europeo, no hablamos de insularidad si no de características propias».

En este sentido, resalta que la orografía y la evolución histórica de la capital grancanaria condicionan su movilidad, «los retos tienen que ser afrontados de manera diferente a otras ciudades que lo tienen más fácil». Olivé resalta, no obstante, la importancia de tener en cuenta qué cuestiones han funcionado en otras ciudades y cuáles no, «hay que tener la visión de lo que hacen en otros sitios y aplicarlo». Su misión en la ponencia y en la mesa de debate posterior será «profundizar» en la materia para que «el transporte público sea de mayor calidad».