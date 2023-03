Bajo el título Un paseo por la pintura, el Colegio Arenas (Infantil y Primaria, en Siete Palmas) y Arenas Atlántico (sede de Secundaria y Bachillerato, en Arucas), celebra hasta el 24 de marzo una nueva edición de su Olimpiada, inspirada en esta ocasión en la pintura, una de las siete Bellas Artes. El hilo conductor del acto inaugural presentó a un grupo de alumnos que, curiosos e indagadores, abiertos a experimentar nuevas sensaciones y apoyados en las tecnologías de la información, descubren un museo. Fascinados con las obras de arte, crearán entonces su propio museo virtual, y acompañarán al público en un paseo por estilos, texturas, colores, formas y dimensiones.

La Olimpiada del Colegio Arenas y Arenas Atlántico es una de las citas anuales más esperadas, en la que se implica toda la comunidad educativa, desde la elección del tema y la elaboración de los vestuarios para el acto de apertura, hasta la participación en las distintas actividades deportivas y culturales organizadas para la semana olímpica.

El pasado sábado tuvo lugar el acto inaugural en las instalaciones deportivas del Centro en Siete Palmas, que contó con la presencia del director General del Colegio Arenas, Arenas Atlántico y Arenas Internacional, Alberto Rodríguez; y las directoras Manoli Hernández (Infantil), Teresa Santana (Primaria), Pino Afonso (Secundaria y Bachillerato) y Aída Rodríguez (Conservatorio Profesional de Música Arenas-Albéniz).

Tras la presentación se dio paso al pregón inaugural, a cargo de Álvaro López Plasencia, padre de alumnos del Colegio Arenas. A continuación, el alumnado del Conservatorio Arenas Albéniz llevó a cabo tres actuaciones que consiguieron la ovación del público asistente: Dance Monkey de Tones and I (Enma López, canto); Color esperanza de Diego Torres (Laura Ramírez, canto; Aimar Ruscio, guitarra; Lorea García, bajo; Ming Ze Li y Javier del Castillo, baterías; Noa Sosa y Miriam Núñez, flautas; y Keep on Rocking in The Free World de Neil Young (Aimar Ruscio, guitarra; y Héctor Barroso, batería).

Tras estas interpretaciones llegó el turno para el alumnado del Colegio Arenas que, desde Infantil de un año a 2º de Bachillerato, protagonizaron el evento. A través de la gimnasia, la danza, el baile, la dramatización y las coreografías, en las que participó también una representación de madres y profesoras, se pudo disfrutar de un espectáculo, encarnado por girasoles, arlequines, relojes, corazones, damas y pescadores, amantes que se juran amor eterno, figuras de cómic… y en el que el vestuario, diseñado por Manuel Camejo y Nieves Pacheco y elaborado por un grupo de abuelas y madres junto al profesorado, antiguas profesoras y directiva, brilló con luz propia.

Puso el colofón la entrada del alumnado de 2º de ESO, portadores de la antorcha olímpica, y el encendido del pebetero, cuyo honor recayó este año en la alumna Paula Rincón Cajete, acompañada por los alumnos Andrea García Herrera y Alberto Jiménez.