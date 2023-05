Queda desierta la obra para convertir el Gutiérrez Rubalcava en centro social del Cono Sur

La transformación del antiguo colegio Rubalcava, en la Vega de San José, en la futura sede de los servicios sociales del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria no se podrá realizar con fondos europeos, al menos no con la convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi) del Cono Sur actualmente en marcha porque no podrá terminar el plazo establecido para ello, es decir el 31 de diciembre de 2023.

El concurso convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para hacer la obra ha sido declarado desierto tras renunciar la única empresa que se presentó a la licitación. La empresa Insae Infraestructuras S.A. no entregó la documentación requerida, por lo que la mesa de contratación decidió el pasado 26 de abril no seguir adelante con la propuesta de adjudicación acordada el 24 de enero de 2023 y dejar desierto el concurso. Esta circunstancia impide al consistorio terminar antes de que acabe el año el proyecto, lo que provoca la pérdida del 85% de la financiación de su coste a través los fondos europeos Feder. La remodelación del colegio Rubalcava, que salió a concurso el pasado 30 de diciembre por un presupuesto base de 840.249 euros y fue adjudicada inicialmente por 660.228 euros, forma parte de los proyectos Edusi que la Concejalía de Urbanismo, que dirige Javier Doreste, trata en estos momentos de sacar adelante contra reloj , tras ponerlos en marcha en 2021. Con el Gutiérrez Rubalcava ya son tres los proyectos dirigidos por Urbanismo que han quedado desiertos. En otros departamentos como Nuevas Tecnologías la situación es peor, según reconoció en el último pleno la directora general de Edificaciones y Actividades, Carmen Nieves Martín, quien anunció que el departamento había renunciado ya a poner en marcha programas previstos por más de medio millón de euros. En ese mismo pleno, que tuvo lugar dos días después de que la obra del Gutiérrez Rubalcava fuera declarada desierta, Martín aseguró que la actuación, con un periodo de ejecución previsto de ocho meses, no podría terminar antes del 31 de diciembre y que sólo se «podría justificar el 70% de la obra». Así las cosas, del citado proyecto, que contaba con una financiación máxima de 1,7 millones, el Ayuntamiento sólo cuenta por el momento con el viejo edificio, que compró a Defensa por 793.759 euros. También se ha realizado una actividad participativa, consistente en implantar un laboratorio urbano para la infancia en la Vega de San José, que ha costado 14.950 euros. Aún reconociendo lo ajustado del tiempo, Martín, que también es la directora de los proyectos Dusi, resaltó que se iba a intentar ejecutar «el máximo posible». «Si no queda otra», añadió, se pagarán las obras fuera de plazo con fondos propios. Otra obra Edusi que ha quedado desierta es la plaza de Santiago Tejera, que ha vuelto a salir a concurso por un millón de euros y está previsto que se adjudique a lo largo de este mes. El tercer proyecto Edusi que se ha quedado desierto en dos ocasiones es el acondicionamiento de la senda peatonal entre Pedro Hidalgo y El Lasso, por lo que Urbanismo ha optado por ajustar la obra en dos lotes para una próxima licitación. Uno de ellos consistirá en la senda peatonal y el otro en la ejecución de un mirador, muros y estructuras, por un total de 922.480 euros. El paseo tiene un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto Edusi se inició con una financiación de 17,6 millones de euros, cofinanciados en un 85% con los fondos Feder (14,9 millones). Según manifestó Nieves Martín en abril pasado, el gasto total previsto a 31 de diciembre es de 16,05 millones, con un 91,04% de ejecución, de los cuales 13,6 millones son fondos Feder, 1,3 milone menos de los previstos inicialmente.