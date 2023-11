Un grupo de vecinos de Ciudad del Campo protestaron este sábado por la falta de líneas de guaguas y por la mala atención del servicio que presta Global, especialmente a primera hora de la mañana. En el barrio viven cerca de 7.000 personas tras la construcción a mediados del 2000 de un millar de viviendas de protección oficial y otra cantidad similar de edificios y duplex de venta libre.

La única línea que recorre el barrio es la 320 de Global, que presta el servicio desde Ciudad del Campo Alto hasta la estación de San Telmo cada hora de lunes a viernes en horario escolar, con un margen menor entre las dos y las tres de la tarde. Los problemas, según indican los vecinos, se producen a primera hora de la mañana, cuando la gente va a trabajar y los estudiantes a la universidad y al colegio. O bien las guaguas no llegan a la hora indicada o bajan tan llenas ya de Ciudad del Campo que no para en las siguientes paradas hasta que la guagua no se va desalojando.

«Las primeras guaguas son a las 6.30 horas, a las 7.00 y a las 7.30, pero desde hace unos meses no operan a las 7.00 por lo que se llena la siguiente. La consecuencia es que la guagua no para en todas las paradas al ir llena de gente», indica Elena Rivero, que trabaja en los juzgados de la capital y que ha tenido que utilizar en más de una ocasión un taxi para bajar a Las Palmas de Gran Canaria, que luego ha reclamado a la compañía y que le han pagado.

«Salió de ellos lo de incrementar el servicio; no entiendo por qué ahora no cumplen», señala la mujer, que también protesta por el servicio nocturno de los fines de semana, que finaliza a las diez de la noche. Un horario muy temprano teniendo en cuenta que son días de asueto para las familias. Los sábados y domingos, el servicio se presta además cada dos horas por lo que obliga a los vecinos a salir con mucho tiempo de adelanto para llegar a las citas.

«Para ir a trabajar a Las Palmas hay que salir dos horas antes del trabajo porque no tenemos otra alternativa de comunicación», dice Elena respecto a que dependen solo del servicio del Global para poder salir del barrio hasta que no llegan a los centros comerciales, donde hay más variedad de líneas tanto de Global como Municipales.

El convenio entre Guaguas Municipales y Global de 2007 fija que el extrarradio estará a cargo de la empresa interinsular de Gran Canaria hasta el 2027. En 2014, la empresa atendió la demanda de los vecinos, que solicitaban que la guagua subiera hasta Ciudad del Campo ya que dejaba a los viajeros en la misma rotonda.

Desde Global, se indicó que Global está «haciendo grandes esfuerzos» para poder atender toda la demanda que se ha generado tras la gratuidad del servicio público de transporte interurbano, que ha dado lugar a un incremento «en un 40% más la demanda con respecto a 2022; y en un 65% en el ejercicio prepandémico».

La compañía, que habla en líneas generales, concreta que en los últimos diez meses se han incorporado 150 conductores, pero que «la adquisición de nueva flota y su puesta en funcionamiento es un proceso lento -más de un año desde que se adquiere hasta que empieza a prestar el servicio-, en que las compañías tienen nulo margen de maniobra». No obstante, la compañía señala que antes de final de año se pondrán en funcionamiento varias unidades que «podrán reducir las líneas más tensionadas», aunque no concreta nada respecto si el barrio de Ciudad del Campo será uno de los beneficiados.