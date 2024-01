La histórica y popular calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria ilustrará el cupón de la ONCE de próximo martes, 6 de febrero, perteneciente a la serie ‘A pie de calle’ y dentro del cupón diario.

Cinco millones de cupones difundirán la imagen de esta vía comercial a un precio de 2 euros. El ganador obtendrá un premio de 500.000 euros

La calle Triana tiene una longitud de 650 metros y tiene numerosos edificios emblemáticos, principalmente de estilo modernista. La imagen elegida para ilustrar el cupón parte de la esquina de Constantino en dirección al parque de San Telmo.

La serie A pie de calle ha difundido las calles más emblemáticas de 50 ciudades españolas. Próximamente le tocará el turno a la calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife.

José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias y Carmen Luz Vargas, concejala de Gobierno del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presentaron este miércoles el cupón en la sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Canarias (Las Palmas de Gran Canaria).

(HABRÁ AMPLIACIÓN)