La iglesia de La Luz busca fondos para rehabilitar su fachada

La iglesia de Nuestra Señora de La Luz, de La Isleta, busca fondos para rehabilitar su fachada, que presenta un importante deterioro. El Cabildo de Gran Canaria colabora con 100.000 euros, pero el coste de la obra supone un desembolso de 250.000 euros por lo que la parroquia de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado una campaña para sufragar los gastos. El templo, construido sobre una antigua ermita a principios del siglo XX, recuperará su antigua fachada.

El párroco de la iglesia Agustín Sánchez explicó este viernes que la fachada está muy deteriorada y que no saben cómo se sostiene la cruz, que será retirada por otra inoxidable tras la reforma. «Si no conseguimos financiación habrá que pedir un préstamo con lo que ello supone, pero la fachada tiene que arreglarse este año. Hay peligro», indicó el cura, que afirmó que están buscando financiación en otras administraciones públicas y entidades privadas para no tener que solicitar un crédito bancario.

La parroquia ha abierto una cuenta bancaria para facilitar las donaciones a los fieles y ciudadanos que quieran contribuir a su arreglo

De momento, han puesto en marcha un enorme cepillo a la entrada de la iglesia para que los feligreses puedan colaborar en la rehabilitación, así como una cuenta bancaria ES42 0075 0132 8306 0095 8409 para facilitar los donativos hasta conseguir el dinero que falta para la obra.

Esta se iniciará en breve y durará hasta el mes de octubre, en principio. El templo, sin embargo, no estará cerrado para los oficios religiosos, según indicó el sacerdote.

Últimas obras en 2013

Las últimas obras que se hicieron en el templo fueron en 2013, cuando se arreglaron las humedades, el piso y el sistema eléctrico, pero en aquella ocasión no se tocó el frontis. En principio iba a ser solo una mano de pintura, pero cuando comenzaron los trabajos se dieron cuenta del mal estado en el que se encontraban las estructuras de hierro de las bóvedas por lo que el proyecto se amplió. En aquel momento, el Obispado de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y Endesa contribuyeron a la financiación de la obra, que tuvo cerrada la iglesia durante algunos meses.

La cercanía al mar de la iglesia es uno de los principales problemas que tiene este inmueble, que guarda en su interior obras del imaginero grancanario Luján Pérez y que tiene un siglo de historia.

El edificio, construido en la década de 1900, se levanta sobre una antigua ermita del siglo XV

La última gran reforma que se llevó a cabo en el templo, aparte de su construcción sobre una antigua ermita existente en el siglo XV, fue en la década de los años 60-70 del pasado siglo. Entonces se cambió la fachada por la actual de hormigón vidriado, que ha terminado por deteriorarse.

El templo parroquial de Nuestra Señora de La Luz, matriz del Puerto, está muy ligado a la historia de la ciudad. En la bahía de Las Isletas desembarcó el 24 de junio 1478 el capitán Juan Rejón, quien levantó el Real de Las Palmas de lo que hoy en día es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En aquella bahía se ofició por primera vez misa. Su imagen, Nuestra Señora de La Luz, es alcaldesa mayor perpetua de Las Palmas de Gran Canaria.