El Tour 'Universo Mujer' visibiliza el deporte femenino en Las Palmas de Gran Canaria

Los principales éxitos de la música actual sonaban a todo volumen en el Parque El Rincón de Las Palmas de Gran Canaria y varias personas bailaban a su ritmo. No fue obra de ningún cantante sino de la clase de master dance que Jasmina Martín y Aroa Felipe impartieron este sábado bajo la iniciativa Tour Universo Mujer. Una gira por distintas capitales de provincia integrada en el marco del programa ‘Universo Mujer’ del Consejo Superior de Deportes, la Fundación Deporte Joven e impulsada por Iberdrola. En la capital grancanaria se sumaron 32 federaciones para dar a conocer a la población las disciplinas deportivas que pueden practicar en la ciudad y la importancia del papel de la mujer en todas ellas.

«Mis tías, que son de otra generación, me decían que es un deporte feo, que no les gustaba verme practicarlo, todavía se asocia a los hombres, pero cada vez más se está potenciando para todos desde niños, niñas hasta personas más mayores», asegura Erika Suárez, que desde hace un año está federada en halterofilia en la Escuela de Halterofilia de Arucas. Suárez ha llegado a levantar hasta 60 kilos e hizo algunas demostraciones para los curiosos que ojeaban los diferentes estands. Para la deportista, el levantamiento de pesas no solo ayuda a ganar fuerza sino que también potencia la movilidad y la formación de una disciplina. «Hasta hace poco era raro ver a mujeres en las competiciones, pero ahora tenemos muchas campeonas en España», comenta.

El pistoletazo de salida del Tour fue el pasado viernes en el foro celebrado en el IES Pérez Galdós, moderado por la patinadora olímpica Sara Hurtado. También participaron las deportistas Marta Mangué, medalla de bronce en los Juegos de Londres; Lucía Machado, surfista y subcampeona de Europa, Lorena Machado, lucha canaria y Marta Montaner, de la Fundación Deporte Joven.

Miriam Santana y Carla Pose, de 15 y 16 años escucharon la charla y se sintieron tan motivadas que decidieron pasarse por el evento ayer. «Lo veo necesario para que se animen más niñas a apuntarse a deportes y a que las chicas de nuestra edad no lo abandonen», comenta Santana. Habla por experiencia propia, ya que desde pequeña hace artes marciales, pero al llegar la pandemia lo dejó hasta que su padre le exigió a recuperar la rutina. «Me obligó a volver a apuntarme a taekwondo, pero ya es una pasión para mí, lo hago porque me gusta», cuenta. En cambio, su amiga Pose confiesa que por ahora no hace ningún tipo de actividad física en particular, pero ayer pudo probar la escalada y le enganchó. «Ya lo venía pensando desde hace tiempo, pero me vino bien venir aquí y probarlo para convencerme», asegura. «Estamos en una edad de desarrollo en la que es bueno mantener la actividad», añade. Las jóvenes también se interesaron por la esgrima y el tiro con arco.

Tour Universo Mujer / José Carlos Guerra

Desde el estand del club Seo federado en la Asociación de Tiro con Arco, el presidente Héctor Macías detalla los beneficios de este deporte para las mujeres con cáncer de mama: «Viene muy bien para la recuperación porque hacen ejercicio en la zona del pecho con el movimiento del arco». A pesar de no ser un deporte mayoritario, uno de los integrantes del club, Acaymo Rodríguez, considera que llama la atención porque es diferente y consigue formar amistades. «Estás solo, pero tranquilo porque no es una competición con los demás sino contigo mismo, y piensas que si los otros pueden tú también», detalla Rodríguez su experiencia con este deporte que conoce desde hace un año. Para Macías las principales razones por las que la gente comienza en tiro con arco es por cuestiones médicas, aunque también hay muchos padres que meten a sus pequeños y ellos terminan descubriendo un nuevo pasatiempo.

Es indiscutible que uno de los principales motivos para hacer deporte es la salud. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria-organismo colaborador del evento- destacó la importancia del deporte en el bienestar de los ciudadanos. «Muchas veces nos olvidamos que hay muchas disciplinas que se pueden practicar en la capital y, de esta manera, les damos visibilidad para que los ciudadanos vean toda la oferta que tienen», apuntó. «Les invitamos a que vengan a disfrutar para seguir practicando el deporte especialmente a las mujeres de la ciudad. Vamos a tener zumba, bádminton, tenis de mesa, esgrima, en definitiva, un sinfín de deportes de la mano de todas las federaciones», enfatizó la alcaldesa Carolina Darias en la presentación.

Bailar para ser feliz

De entre los diferentes deportes que fueron exhibidos ayer, uno de los más exitosos en cuanto a participación fue el master dance y la zumba. Varias personas se juntaron en el escenario para copiar las coreografías enérgicas y aeróbicas de las dos entrenadoras del gimnasio Go fit, Jasmina Martín y Aroa Felipe.

Carolina y Loli asistieron a la clase junto a todo su grupo al que llaman ‘Zumba Arinaga’. Probaron porque querían hacer ejercicio después del trabajo y nueve años después no han parado nunca porque se sienten «más activas». «Libera la endorfina de la felicidad, así que el cuerpo te lo pide», comentan con la ropa de ejercicio y la botella de agua en mano. Las amigas Selma y Sara coinciden, para ellas «el baile es vida, da felicidad».

Precisamente las entrenadoras del Go fit fomentan en sus clases trabajar en «el plano emocional» para no solo centrarse en el rendimiento físico sino también en el estado emocional de los alumnos con el objetivo de crear «una gran familia». Felipe remarca que el mito de que la zumba y las disciplinas asociadas son predominantemente femeninas está pasando al olvido. «Hay de todo y cada vez se apuntan más hombres porque se quitan la vergüenza de bailar», opina. En realidad, el principal perfil son personas que no mantienen una rutina de ejercicio y quieren comenzar a ponerse en forma de una manera amena y divertida.

Falta cantera

La diversión también estaba asegurada en la sección de tenis de mesa, uno de los deportes más accesibles para los usuarios. La vicepresidenta de la Federación Insular de Tenis de Mesa de Gran Canaria, Auxiliadora Domínguez, detalla que la mujer está muy presente en este deporte, sobre todo en la edad adulta. Sin embargo, tienen el objetivo de captar a jugadoras más jóvenes. «Nos faltaría fomentar que en edad escolar participen las niñas, porque los chicos sí están presentes, pero hay que fomentar la base con las mujeres», afirma. Domínguez enumera los beneficios de esta actividad, ya que favorece la mejora de los reflejos, el equilibrio e incluso los síntomas del parkinson, ya que es un deporte que está dirigido a todas las edades y capacidades.

Donde no tienen problemas para conseguir una cantera femenina es en el Club Natación Metropole en la sección de natación artística. Al menos 20 niñas del equipo ofrecieron una demostración del calentamiento que realizan antes de entrar al agua. «Cada vez vienen más niñas pequeñas para preguntar por la edad en la que pueden inscribirse», explica la entrenadora María Espíau. Las chicas comienzan a los seis años y en la actualidad la más mayor tiene 15.

Carrera solidaria

En esa etapa vital, entre los 15 y los 17 es cuando más atletas femeninas hay en el Club Cai de Gran Canaria. «Cuando llegan a esa edad crítica hay más chicas, quizás porque le ven algo al deporte que les atrapa», considera Eduardo Medina, integrante del cuerpo técnico. El club de atletismo decano en la Isla llevó un ejemplo de salto de altura y dos tacos de salida. Varios niños y niñas se turnaban para probar ambas opciones. «Los niños tienen mucha habilidad de forma natural no hace falta enseñarles», asegura. Medina explica que es un deporte que se practica en su modalidad masculina y femenina, esta última con varios ejemplos nacionales muy destacados como Ana Peleteiro, ganadora de la medalla de oro de triple salto en las Olimpiadas de Glasgow.

El Tour Universo Mujer finaliza este domingo con la carrera solidaria ‘Las Palmas de Gran Canaria en forma por la Igualdad’ con salida y llegada en el Parque del Rincón. El evento comienza a las 9:30 y finaliza a las 14:00 horas con varias actividades como body combat, zumba o cardiotono.

Fomentar el fútbol entre las más pequeñas El fútbol es el deporte con más seguidores en España. Hace años perseguir el sueño de vivir de ello era más bien para los niños, ya que la categoría femenina estaba en segundo plano. Desde la federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas tienen como objetivo «una apuesta importante por el fútbol femenino». Por ello, presentaron hace tres semanas el proyecto ‘Future Fem LPA’. En la iniciativa pretenden promover la participación de niñas en el fútbol, mejorar la capacitación de jugadoras, entrenadoras y árbitras, aumentar la visibilidad y promoción del fútbol femenino y fomentar una cultura de respeto e igualdad de género. «En estas dos últimas temporadas hemos incrementado en un 70% en licencias femeninas, hemos pasado de una categoría a tres», destaca Fran Reyes, vicepresidente deportivo de la federación Interinsular. El proyecto está orientado a niñas de siete a 13 años para mejorar su formación. «Existe una respuesta importante de las jugadoras y de los clubes, lo que nos hace querer seguir», apunta Reyes.

