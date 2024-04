Experimento verde en el barrio de la Vega de San José

Escolares de quinto de Primaria del CEO Islas Canarias cogieron este viernes el sacho para plantar algunos árboles en el parque conocido como Mickey Mouse de la Vega de San José bajo la dirección de los expertos de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas. No se trató de una mera clase al aire libre sobre naturaleza al uso, sino de fomentar y sensibilizar a los estudiantes de la necesidad de contribuir entre todos los vecinos del barrio a mantener cuidados los jardines públicos, así como libres de basura. El parque se encuentra junto al centro de seguridad vial de la Policía Local.

El objetivo de la iniciativa, que desde hace un tiempo vienen desarrollando algunos vecinos de manera aislada; y a los que se ha sumado la Fundación Adsis y la concejalía de Sostenibilidad, es contribuir a mantener y mejorar las zonas verdes públicas tanto municipales como de las comunidades de vecinos para hacer del barrio un lugar más agradable para sus residentes; sin olvidar la necesidad de ampliar la vegetación en el municipio ante el aumento de temperatura por el cambio climático.

Los operarios de Parques y Jardines han retirado 157 toneladas de restos vegetales en los cuatro meses de trabajo entre limpieza y poda de árboles y setos

La Vega de San José cuenta con un número importante de jardines que rodean las colonias de viviendas, pero no siempre están en las condiciones óptimas que deberían. El abandono y la suciedad de muchos parterres impide a los residentes, especialmente niños y mayores, disfrutar de estos espacios comunitarios, diseñados para el ocio y el encuentro vecinal. Algunos pertenecen al Ayuntamiento, pero otros son propiedad de las comunidades de vecinos que bien por falta de recursos económicos para contratar a un jardinero o por el incívico comportamiento de algunas personas se han convertido en auténticos vertederos y pipi canes con el consiguiente problema de salubridad para el vecindario.

Problema de la periferia

La colaboración vecinal puede ser una solución a este grave problema, que se da también en otros barrios de la periferia de la ciudad. Así al menos lo ve la concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que sin abandonar su tarea de limpieza y mantenimiento de espacios verdes municipales, busca revertir ese abandono generalizado aprovechando el tejido social que ya trabaja en el cuidado de los jardines con acciones puntuales y colaborando con ellos.

El experimento de la Vega de San José, en la que se han adecentado 20.000 metros cuadrados de zonas verdes, se traslada ya a otros barrios de Las Palmas de Gran Canaria como Los Giles, Zárate, Schamann y Escaleritas. Especialmente en los barrios de la periferia, que presentan una situación similar a la de la Vega de San José.

Otro momento de la plantación en la Vega de San José. / JOSÉ CARLOS GUERRA MANSITO

La concejala de Sostenibilidad Gemma Martínez explicó durante la actividad con los escolares de Islas Canarias que cuando llegaron a la Vega de San José para hacer tareas de limpieza y mantenimiento en los jardines se encontraron que ya había personas y colectivos que, por su cuenta, estaban realizando esa tarea. «Nos dimos cuenta que, quizás, el cambio tenía que venir por ahí. Que no solo llegue el ayuntamiento, limpie y se marche, sino que para que se mantengan los jardines cuidados es necesario que trabajemos todos juntos», contó la edil, que añadió la necesidad de que los vecinos y, especialmente los niños, se apropien del proyecto para que pueda continuar en el tiempo y los jardines sigan cuidados.

La idea es recuperar las zonas públicas ajardinadas que no mantienen las comunidades de vecinos por falta de recursos económicos para contratar un jardinero o por el incivismo de otros

«Cuando la gente ve el parque limpio, que hay menores implicados, que están cuidados los parterres, tu quieres cuidarlo también. Esos niños que han plantado una platanera no van a dejar que nadie la rompa. Ellos van a involucrar a los mayores del barrio. Si no es así, no llegamos. Si yo limpio y tu me lo destrozas al día siguiente no hacemos nada. Es una manera también eficaz de usar el dinero público», dijo la edil, que añadió que darán semillas, utensilios y compostaje a los vecinos para que hagan suyos los jardines "y se empoderen".

Modelo de trabajo

En enero se reunieron con los vecinos y les explicaron el trabajo que querían realizar en la Vega de San José, así como las especies que iban a plantar. Se distribuyeron carteles en los bloques sobre el proyecto y dejaron la puerta abierta a cualquier propuesta vecinal, que canalizó la Fundación Adsis, una entidad social sin ánimo de lucro con más de cincuenta años de historia que trabaja con los sectores más vulnerables para lograr una sociedad más equitativa, y que ha servido también de motor para actividades de concienciación y sensibilización con los centros escolares y los moradores de la Vega de San José.

Asimismo, se solicitó permiso al Gobierno de Canarias para actuar en sus jardines, ya que la mayoría de las viviendas del barrio son promociones sociales.

El Ayuntamiento solo ha actuado en áreas de carácter público y el resultado de cuatro meses de trabajo es palpable en el barrio. Un equipo de 25 personas entre operarios y responsables de poda de Parques y Jardines se encargó primero de la limpieza de los parterres, desbroces y poda de arbolado, setos y arbustos. En total, retiraron 157 toneladas de restos vegetales que se derivaron a la planta de compostaje para su reciclado y posterior uso como abono en la ciudad. Y, en las próximas semanas, comenzará la plantación de especies autóctonas como flamboyanos y palmeras en parterres y laderas.

También se han renovado y reparado los bancos de madera del parque Manolo Millares de la calle Alicante, así como el pavimento amortiguador del parque infantil de la calle Eufemiano Fuentes frente a los Juzgados y otros elementos de juegos dispersos por el barrio.

Origen del proyecto

La iniciativa trata de aunar fuerzas entre los residentes y colectivos del barrio que hacían ya labores de limpieza en los parterres. El personal de la Fundación Adsis comenzó con los parterres que tenían alrededor del centro de día Atajo, donde realiza educación integral con colectivos vulnerables, cuando se dio cuenta de que había vecinos en el barrio que hacían esa labor en otras zonas como Leonor Sánchez Gómez, jubilada de 76 años, que se entretiene en uno de los jardines del edificio en el que vive su hija. "Nos planteamos salir a buscar a esos líderes vecinales y organizarnos para continuar con la tarea", relató Jonatan Alonso, uno de los coordinadores de la actividad, sobre cómo surgió la cooperación con los vecinos hasta que se involucró la concejalía de Sostenibilidad. De momento, ya hay una veintena de vecinos que participa en la experiencia.

Escolares del Ceo Islas Canarias participaron en la plantación de árboles en el parque Mickey Mouse

Semanalmente, salen a limpiar con los vecinos los parterres y a plantar, dependiendo de las posibilidades de los espacios. "En cada zona suele haber un vecino que se encarga del mantenimiento de ese jardín por la cercanía en la que vive", aclaró Alonso, que añade que aprovechando la implicación del Ayuntamiento están haciendo labores de sensibilización en los colegios y con las familias.

"La naturaleza me da la vida", cuenta Leonor Sánchez, vecina de la zona que, por su cuenta inicio la limpieza y plantación de parterres, y que ahora se ha sumado al experimento colectivo

Leonor Sánchez Gómez viene este viernes a echar una mano a los niños. Ella era una de las vecinas que limpiaba y plantaba por su cuenta en un parterre, pero esta experiencia comunitaria le ha motivado aún más. " Tenía un terreno con mi marido, pero lo tuvimos que dejar al ser mayores. La naturaleza me da la vida, me lo noto; para mi es salud, hablo con la gente", subrayó la mujer, que la encantaría que hubiera un huerto urbano en el barrio.

Los escolares del CEO Islas Canarias están también encantados con la salida escolar, aunque hay algún excéptico como Damián que cree que la plantación de hoy no servirá de nada porque vendrá alguien que lo estropeará. Otros como Raina y Derek, sin embargo, están a favor de la iniciativa. Quieren un barrio limpio, cuidado y sobre todo seguro, para poder bajar a la calle y jugar con sus amigos.

Precisamente, el centro escolar participó hace unos años en un proyecto municipal urbanístico para mejorar la Vega de San José, aprovechando que Las Palmas de Gran Canaria es Ciudad Amiga de la Infancia. Los entonces escolares de quinto y sexto de Primaria hicieron sugerencias con respecto al parque conocido como Mickey Mouse; entre ellos pidieron más seguridad, limpieza y mejorar las infraestructuras.

Suscríbete para seguir leyendo