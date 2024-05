La fiscal pide nueve años para un hombre por una agresión sexual en una boda

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dejado visto para sentencia el juicio por agresión sexual a un hombre que presuntamente mantuvo relaciones no consentidas con una joven durante una boda que se celebraba en una terraza de la capital. Los hechos tuvieron lugar el día 14 de noviembre de 2020.

La víctima prestó este miércoles declaración mientras el acusado estaba en la misma sala escuchando detrás de un biombo, con el objetivo de evitar la confrontación visual entre ambos.

La joven relató que el acusado la invitó a tomar varios combinados de alcohol y cuando tenía sus capacidades afectadas por la ingesta, la cogió de la mano y se la llevó fuera del local a un parque cercano. Allí, la puso sobre él para penetrarla vaginalmente, agarrándola con fuerza por las nalgas. «En ese momento me sentí como una marioneta», reveló la joven. La víctima le comentó varias veces que no quería seguir la relación y regresaron al lugar donde se celebraba la boda. Una vez dentro de la discoteca, la joven sufrió una fuerte crisis de ansiedad, que le hizo convulsionar, haciendo que viviera una ambulancia a atenderla. «Ha sido un trauma para mí», sentenció, aunque tuvo algunas lagunas sobre los hechos durante su declaración.

El hermano de la víctima también prestó declaración en el juicio celebrado este miércoles. / LP/DLP

En el juicio, la joven, al escuchar la palabra violación, se derrumbó y lloró hasta el punto de tener que hacer un receso. Su hermano, que también declaró durante la vista, expuso que al día siguiente, al verla actuando de una forma que no se correspondía con su personalidad, le preguntó por lo que había pasado y le hizo saber que había sido víctima de una agresión sexual, por lo que decidieron poner la demanda. «No fue consciente de lo que le había pasado y no supo reaccionar», subrayó, y añadió que tras los hechos «ella no ha vuelto a ser la misma». La víctima y su hermano afirmaron que no conocían al agresor, aunque ambos estaban en la misma boda.

Crisis de ansiedad

Una enfermera, que también estaba como invitada en la boda, la atendió durante la crisis de ansiedad, y manifestó como testigo en el juicio que «nunca había visto a una persona en ese estado».

Médicos forenses, peritos de la policía científica, que expusieron que habían encontrado ADN del agresor en el traje de la víctima; y personal facultativo también prestaron declaración en la vista.

La Fiscalía, que pide nueve años para el hombre, señaló que la versión de la víctima «siempre ha sido la misma» y que en varias ocasiones le dijo que no quería mantener relaciones sexuales «y él se percató de lo que ella estaba diciendo».

Por su parte, el acusado respondió a las preguntas de la Fiscalía pero no así a las de la abogada de la acusación, además de negar que esa noche tomara copas con ella y que saliera del local para mantener relaciones con la víctima. Su abogado basó una parte de su defensa en que nadie los vio salir ni regresar. El procesado no quiso hacer uso del derecho a la última palabra.

Suscríbete para seguir leyendo