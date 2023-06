Los Acantilados de Los Gigantes en Tenerife son una maravilla natural que te dejará sin aliento. Estas majestuosas formaciones rocosas se elevan hasta alcanzar alturas de hasta 800 metros, convirtiéndolos en algunos de los acantilados marinos más altos de Europa. Desde el mar, se levantan imponentes, creando un paisaje dramático y fascinante.

Los Acantilados de Los Gigantes o ‘La Muralla del infierno’

Antes de la llegada de los españoles en el siglo XV, los impresionantes Acantilados de Los Gigantes llevaban el evocador nombre de "La muralla del infierno". Su geografía sobrecogedora, con sus oscuras formaciones de lava, daba la sensación a nuestros antepasados de que se encontraban al borde del mundo.

Este fenómeno geológico volcánico de tipo basáltico se encuentra entre los municipios de Buenavista del Norte y Santiago del Teide, formando parte del Parque Rural de Teno. Es uno de los destinos más visitados de la isla, después del Parque Nacional del Teide.

Los Acantilados de Los Gigantes se caracterizan por sus imponentes paredes laterales, erosionadas y en constante retroceso, que caen directamente sobre el océano, alcanzando alturas que varían entre 300 y 800 metros.

Se pueden apreciar desde el pueblo de Masca, ofreciendo una perspectiva única, o desde la zona costera del Parque Rural de Teno, que brinda una visión completamente diferente. Los acantilados son el hogar de una rica vida marina y ofrecen la posibilidad de practicar actividades como el avistamiento de ballenas y delfines.

Si lo que buscas es un alojamiento espectacular, en lo alto del acantilado Los Gigantes, para vivir la experiencia de alojarte sobre una altura de 600 metros con las vistas sobre los acantilados

El Teide: Un volcán con una historia legendaria

Los antiguos aborígenes de la isla de Tenerife, conocidos como los Guanches, tenían una fascinante historia relacionada con el Teide. Para ellos, el Teide era conocido como "Echeyde", que significaba "morada de Guayota, el Maligno".

Según la tradición, Guayota secuestró al dios del Sol, Magec, y lo llevó consigo al interior del Teide, sumiendo a la isla en la oscuridad. Ante esta situación, los guanches solicitaron la ayuda de Achamán, su ser supremo celestial. Achamán logró derrotar al Maligno, liberar al Sol y sellar la boca de Echeyde. Se dice que el cono que corona el Teide, conocido como Pan de Azúcar, es el tapón que colocó Achamán.

Esta leyenda guanche coincide en el tiempo con la última gran erupción que tuvo lugar en la cumbre del Teide, aunque el volcán parece estar dormido en la actualidad, sigue despertando respeto en aquellos que se acercan a él. Su imponente presencia continua cautivando a todos los visitantes que se aventuran a descubrirlo.

El Parque Nacional del Teide: Un paisaje de otro planeta

El Parque Nacional del Teide en Tenerife, alberga uno de los volcanes más imponentes de España, el Pico del Teide, siendo con una altura de 3.718 metros, el pico más alto del país, y el tercer parque nacional más visitado del mundo. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Sin embargo, si lo que quieres es llegar a la cumbre, es necesario solicitar previamente un permiso especial. Los más montañeros se enfrentan a un desafío de aproximadamente 7 horas y un desnivel de 1350 metros desde Montaña Blanca. Existe una ruta más corta de menos de una hora desde el punto donde finaliza el teleférico, a 3.555 metros de altitud.

Si no dispones del permiso para subir a la cumbre, no te preocupes. Desde ese mismo punto de partida, hay varios senderos que te llevarán a impresionantes miradores donde podrás contemplar vistas panorámicas del paisaje volcánico. Además, resulta espectacular caminar por la base del volcán, rodeando los Roques de García, un grupo de formaciones volcánicas famosas que incluyen el Roque Cinchado y la Catedral. Estos monumentos naturales se encuentran a poca distancia del Parador Nacional del Teide, y explorar sus alrededores te sumergirá en un paisaje fascinante.

Otra opción es explorar el paisaje lunar del parque de noche, donde las formaciones rocosas y las coladas de lava te transportarán a otro planeta. Además, el cielo claro y sin contaminación lumínica convierte al parque en un lugar privilegiado para la observación de estrellas.

Desafía tus límites y adéntrate en la majestuosidad del Pico del Teide. Esta experiencia te brindará una perspectiva única de la belleza volcánica de Tenerife. ¡No te lo pierdas!

Tienes diferentes tipos de alojamiento en la zona desde hoteles, apartamentos o alojamientos rurales según más se ajusten a tus necesidades.

La Playa de Benijo: Salvaje y cinematográfica

En el norte de la isla de Tenerife, se encuentra la famosa Playa de Benijo. El paisaje que podrás admirar es increíble, se trata de una playa salvaje de arena negra en estado puro, pero es una de las partes con más encanto de la isla en la que podrás desconectar del día a día y hacer casi que se detenga el tiempo.

Llegar a la Playa de Benijo requiere un pequeño esfuerzo, ya que se tarda 15 minutos aprox. a través de escalones que descienden hacia la playa.

Es importante tener en cuenta que la Playa de Benijo es una playa salvaje y no cuenta con ningún tipo de equipamiento. No encontrarás tumbonas, sombrillas ni socorristas. A lo largo de la carretera que conduce a la playa, encontrarás varios restaurantes donde podrás hacer una parada y disfrutar de una comida o una bebida si así lo deseas. Deberás estacionar tu vehículo en los laterales de la carretera, asegurándote de no obstaculizar el tráfico.

En cuanto al baño en el mar, es conveniente tener precaución y no adentrarse demasiado. Esta playa puede volverse peligrosa en caso de malas condiciones marítimas, debido a sus fuertes corrientes y arrastres.

Playa de Benijo escenario de ‘La rueda del tiempo’ la serie sucesora de ‘Juego de Tronos’

La playa de Benijo, una de las más espectaculares del mundo gracias a su arena negra y sus rocas en la costa de Taganana ha sido elegida por el equipo de localización de la prestigiosa serie ‘La rueda del tiempo’, que está basada en la popular serie literaria de fantasía de Robert Jordan, con el mismo nombre y con más de 90 millones de libros vendidos. Pero eso no es todo, esta playa también es famosa por sus espectaculares atardeceres. ¡Ven y descubre un lugar que combina la belleza salvaje con su fama cinematográfica!

El Bosque encantado de Anaga: Un tesoro para cuidar, amar y respetar

El Sendero del Bosque Encantado de Anaga te invita a realizar uno de los paseos más hermosos en el Parque Rural de Anaga, reconocido como Reserva de la Biosfera por la UNESCO y ubicado en la parte este de Tenerife.

Este sendero te sumerge en uno de los bosques de laurisilva (tipo de selva húmeda predominante en parte de Europa y África) mejor conservados de España y considerado uno de los bosques más antiguos de Europa, donde la naturaleza muestra su esplendor en cada rincón que alberga una gran variedad de especies vegetales y animales endémicas.

Explorar sus senderos te sumergirá en un mundo de exuberante vegetación, cascadas y aire puro.

Las Piscinas naturales de Garachico: dónde la historia se entrelaza con la vida moderna

En 1706, la ciudad de Garachico sufrió una devastadora erupción volcánica que transformó su paisaje de manera irreversible. La ciudad era un punto estratégico para las rutas comerciales entre Europa y América.

Su prosperidad económica se vio impulsada por la exportación de productos agrícolas como el azúcar y el vino. Sin embargo, la erupción del volcán Trevejo dejó gran parte de la ciudad sepultada bajo la lava, incluyendo su puerto, que fue completamente destruido.

A pesar de la catástrofe, los habitantes de Garachico demostraron su valentía al reconstruir su ciudad desde cero. Se erigieron nuevos edificios y se trazaron nuevas calles, poco a poco la ciudad se recuperó.

Garachico se ha convertido en un destino turístico popular en Tenerife. Sus encantadoras calles empedradas, plazas y vistas al océano atraen a visitantes de todo el mundo.

La ciudad ha sido reconocida como Conjunto Histórico-Artístico debido a su riqueza patrimonial. La historia de Garachico es un testimonio de la resistencia y determinación de sus habitantes.

A pesar de los desafíos, la ciudad ha resurgido y se ha convertido en un lugar lleno de encanto y belleza, donde la historia se entrelaza con la vida moderna.

En Garachico, hay diversos lugares de interés para explorar. Sumérgete en las aguas cristalinas de la piscina natural El Caletón, formada por antiguas coladas de lava, y disfruta de un refrescante baño rodeado de un paisaje impresionante.

Los Roques, un conjunto de formaciones rocosas volcánicas, también merecen una visita para maravillarte con la fuerza de la naturaleza.

Las Piscinas naturales de Garachico en Tenerife ofrecen una experiencia de baño extraordinaria, ya que las piscinas naturales, creadas por la fuerza de la naturaleza, se llenan con aguas cristalinas del océano Atlántico.

Además de disfrutar de un refrescante chapuzón, los visitantes pueden maravillarse con las formaciones rocosas volcánicas que rodean.

Por otro lado, la gastronomía en Garachico es una delicia para los amantes de la comida. Prueba los sabores tradicionales de la cocina canaria en los numerosos restaurantes y bares de la ciudad.

Platos como las papas arrugadas con mojo, el gofio escaldado o el pescado fresco preparado de diversas maneras no puedes dejar de probar si eres amante de la buena gastronomía. Para acompañar las comidas, que mejor que un vino local como el famoso vino malvasía, para completar la experiencia gastronómica en Garachico.

Y que mejor que completar tu estancia de leyenda en un alojamiento con encanto rural, situado sobre una casa canaria tradicional del siglo XVIII

¡Sumérgete en este oasis natural creado por la fuerza de la naturaleza y déjate llevar por su encanto!