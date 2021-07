Han sido miles las fotos que se han realizado a cineastas y actores durante el recientemente concluido Festival de Cannes, en el que se ha alzado con la Palma de Oro la extrema y arriesgada 'Titane', de Julia Ducournau. En las ruedas de prensa y en la alfombra roja han desfilado con divertidos 'outfits' y con sus mejores galas. Pero hay una imagen que se ha coronado en las redes sociales, y que ha dado pie a los mejores memes y chistes.

Es la que capta a Timothée Chalamet, Tilda Swinton y Bill Murray, parte del elenco de la película 'The French Dispatch', posando de forma informal junto al director del filme, Wes Anderson, el pasado 13 de de julio.

Más allá de lo estelar del reparto de una de las producciones más esperadas y elogiadas de Cannes, la imagen lleva días corriendo por Twitter y causando furor por la disparidad entre los atuendos de sus protagonistas. Estilos totalmente distintos que parecen retratar la personalidad de cada uno de los artistas.

Estilos chocantes

Ese choque generacional y de estilos ha dado pie a diferentes chistes y ocurrencias. Por la izquierda, Timothée Chalamet (25 años), el joven protagonista de 'Call me by your name' y 'Mujercitas', lució unas gafas de sol y unos vaqueros oscuros con una camiseta holgada, y anillos y pulseras; junto a él, el director de 'El Gran Hotel Budapest' (52), con un veraniego traje de chaqueta claro con corbata marrón; a su lado, la camaleónica Swinton (60), también con gafas oscuras y un traje cruzado turquesa vibrante y 'glam' con 'blazer' 'oversized' y marcadas hombreras que rápidamente se convirtió en la envidia de Cannes (un modelo del diseñador francés nacido en Bogotá Haider Ackermann). Por último, el simpar Bill Murray (70), con su habitual 'dess code' 'estoy-a-punto-de-irme-de-vacaciones-a-Hawái' de camisas coloridas, bermudas y sombrero Fedora, en las antípodas riguroso traje y corbata.

Algunos usuarios han visto en los protagonistas una evolución en el periodismo:

five years in journalism, ten years in journalism, fifteen years in journalism, twenty years in journalism pic.twitter.com/bkXKhKPfnz — Jon Christian (@Jon_Christian) 14 de julio de 2021

primer disco, tercer disco, nuevo formato electrónico en el quinto y gira de reunión 30 aniversario pic.twitter.com/A917JmbYUS — marcelo (@marcelocriminal) 15 de julio de 2021

French Open, Wimbledon, US Open, Australian Open pic.twitter.com/Zixah9Bpz5 — Tim Callanan (@MrTimCallanan) 13 de julio de 2021

pitch, first draft, final proof, comments section pic.twitter.com/4IFQgO0DB3 — Ferris Jabr (@ferrisjabr) 14 de julio de 2021

O los atuendos de antes, durante y después de la pandemia: "Vestirse para una presentación por Zoom / recordar cómo me vestía antes de [la llegada de] Zoom / imaginar cómo me vestiré después de [que no sea necesario usar] Zoom / cómo me vestiré realmente después":