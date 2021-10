Michael Caine no se retira. El actor concedió una entrevista al podcast Kermode and Mayo's Film Review, donde dejó caer que estaría pensando en retirarse de la interpretación. El intérprete sugirió que 'Best Sellers' podría ser su última película. Sin embargo, tras el revuelo que han generado sus declaraciones, con muchos medios dando por hecho que no volvería a ponerse delante de las cámaras, el británico ha desmentido su retirada a través de Twitter.

"Curiosamente ha resultado ser mi último papel. No he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que me afecta a las piernas, por lo que no puedo caminar muy bien. Y también escribí un libro, un par de libros, que se publicaron y tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor. Lo cual es precioso, porque como actor tienes que levantarte a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor empiezas a escribir sin moverte de la cama", comentó.

I haven’t retired and not a lot of people know that — Michael Caine (@themichaelcaine) 16 de octubre de 2021

Cuando le preguntaron si realmente se retiraría, el actor contestó: "Creo que será mi última película, sí. Honestamente no ha habido ofertas desde hace dos años, porque nadie ha hecho ninguna película que quiera hacer. Además, tengo 88 años. No hay muchos guiones con un protagonista de 88 años", esgrimió.

Tras estas declaraciones, el artista se retractó a través de Twitter. "No me he retirado y mucha gente lo sabe", publicó el 16 de octubre. Caine también emitió un comunicado para dejar clara su decisión. "En lo que respecta a la jubilación, llevo más de 50 años levantándome a las seis de la mañana para hacer películas y no me voy a deshacer de mi despertador", señaló.

'Best Sellers' es el último proyecto rodado por el veterano actor británico. La cinta dirigida por Lina Roessler y que Caine protagoniza junto a Aubrey Plaza, Scott Speedman y Ellen Wong se estrena en España en Movistar+, Filmin y Rakuten TV el 18 de octubre.