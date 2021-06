'The good traitor' Dirección: Christina Rosendahl Año: 2020 Estreno: 4 de junio de 2021 ★★★



Narrada en retrospectiva, desde el momento de la muerte en 1963 de su personaje principal, ‘The good traitor’ arranca poco antes de la invasión alemana en Dinamarca, en 1940, y reconstruye los hechos más importantes en la vida de Henrik Kauffman, embajador danés en Estados Unidos. Al ver que el gobierno de su país pactaba con Hitler una ocupación a priori pacífica, Kauffman decidió declararse independiente y no admitió órdenes de un gobierno, el danés, coaccionado por los nazis.

La figura, y el periodo, resultan altamente interesantes desde la perspectiva de los intereses, secretos y estrategias políticas de todos los bandos, los enfrentamientos de Kauffman y su gente de confianza tanto con los representantes de su país como con las fuerzas estadounidenses, en aquel momento ajenas a la contienda. El presidente Franklin D. Roosevelt lo dice bien claro: Europa está lejos.

Pero la película, sin dejar nunca de lado estos conflictos, presta más atención durante muchos de sus pasajes a la historia personal del embajador, la relación con su esposa y con la hermana de esta, con quien tuvo una aventura años atrás. El filme tiende hacia el melodrama sentimental mezclado con el relato histórico de quien se consideró único representante libre e independiente de su país. Queda una idea flotando sobre el relato: Kauffman hizo lo que hizo para salvar a su país o para salvarse a sí mismo.