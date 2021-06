'Possessor'

Dirección: Brandon Cronenberg

Intérpretes: Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Jennifer Jason Leigh, Sean Bean, Tuppence Middleton

Estreno: 11 de junio del 2021 (Movistar+)

★★★★

‘Possessor’ lo deja claro: Brandon Cronenberg es hijo de su padre, y la perogrullesca afirmación pretende ser un cumplido. En su segunda película, el director maneja con eficacia varios de los elementos temáticos y estilísticos asociados a su apellido –oscuros poderes corporativos, tecnología perturbadora, terror basado en la deformación del cuerpo humano, violencia extema- aunque, eso sí, mientras lo hace se las arregla para trascender el mero ejercico de emulación.

Centrada en una asesina a sueldo que infiltra su conciencia en otras personas y luego las usa como títeres a través de los que cometer sus crímenes, ‘Possessor’ contempla la agresiva crisis de identidad que la mujer sufre tras quedar atrapada en el interior de un hombre reacio a cederle el control de sí mismo. Y mientras escenifica la batalla entre dos voluntades en pugna dentro de un mismo cuerpo, la película resulta a la vez tan deslumbrante y tan resueltamente brutal que sus imágenes bien podrían permanecer instaladas durante mucho tiempo en la mente y las pesadillas del espectador.

En todo caso, Cronenberg no trata únicamente de buscarles las cosquillas a nuestra víscera y nuestro subconsciente. Como todas las ficciones distópicas de valor, ‘Possessor’ propone reflexiones relevantes e inquietantes sobre nuestra relación con la tecnología y, en concreto, sobre la paranoia y la pérdida de autonomía individual que nos causa. Y, al final, lo que más aterra al ver la película no son su representación de la violencia o sus incursiones en el 'gore', sino comprender que la ciencia ficción en ella propuesta podría no estar lejos de hacerse realidad.