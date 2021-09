The World's 50 Best Restaurants ha revelado hoy su lista de restaurantes clasificados del 51º al 100º antes de la ceremonia anual de entrega de premios, que tendrá lugar el martes 5 de octubre en Amberes. Los españoles Nerua, Quique Dacosta, Aponiente y Arzak entran en esta selecta relación, que incluye restaurantes de 22 países (21 europeos, 13 asiáticos y 9 sudamericanos). Solo Japón, con cinco establecimientos, tiene más representantes que España. Esta clasificación del 51º al 100º incluye 13 novedades respecto al año pasado, destacando como entrada más alta Alchemist (Copenhague), en el número 58.

Conocida esta lista, se espera que los españoles que estaban en 2019 entre los 50 mejores (la lista de 2020 se canceló por la pandemia) se mantengan en esa clasificación. Etxebarri fue tercero, Mugaritz quedó séptimo, Disfrutar alcanzó el noveno lugar, Azurmendi llegó al 14º y Elkano, al 30º.

Es previsible que Diverxo salte del 75º puesto a algún lugar destacado, sobre todo después de que su chef, David Muñoz, fuera escogido hace unos días como mejor chef del mundo. Queda la duda de Martín Berasategui, que fue 87º. ¿Subirá a la lista más exclusiva o desaparecerá de entre los 100 mejores? Lo que es seguro es que no saldrán Tickets (fue 20º) ni Enigma (82º), que Albert Adrià tuvo que cerrar por las restricciones decretadas para luchar contra el coronavirus.

Votan más de 1.000 expertos

La lista es elaborada por un panel de votación compuesto por más de 1.000 autoridades independientes del mundo de la gastronomía, desde reconocidos chefs internacionales y periodistas gastronómicos hasta gastrónomos viajeros.

La gala en la que se anunciarán los 50 mejores restaurantes del mundo de 2021se retransmitirá en directo en los canales de Facebook y YouTube de 50 Best. Antes de la ceremonia, Massimo Bottura, chef de Osteria Francescana, que fue restaurante número 1 y ahora forma parte del grupo 'Best of The Best', presentará una transmisión en directo desde la alfombra roja que comenzará a las 16.30 horas.

Esta es la clasificación del 51º al 100º de The World's Best Restaurants de 2021:

51. Nihonryori RyuGin

52. Uliassi

53. Nerua

54. St. Hubertus

55. Chef’s Table at Brooklyn Fare

56. Sud 777

57. Brae

58. Alchemist

59. Schloss Schauenstein

60. Mikla

61. D.O.M.

62. Mingles

63. Sorn

64. Core by Clare Smyth

65. Dinner by Heston Blumenthal

66. The Jane

67. Oteque

68. Alcalde

69. De Librije

70. Alinea

71. Vea

72. Le Du

73. Il Ristorante Luca Fantin

74. Quique Dacosta

75. Sazenka

76. La Cime

77. Willem Hiele

78. Brat

79. Aponiente

80. El Chato

81. La Colombe

82. Indian Accent

83. Epicure

84. Le Clarence

85. Lasai

86. Restaurant David Toutain

87. Ikoyi

88. Belon

89. Amass

90. Mil

91. La Grenouillère

92. Fyn

93. Gaa

94. Arzak

95. Kjolle

96. Astrid y Gastón

97. Attica

98. Alo

99. L’Effervescence

100. Amber