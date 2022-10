Descubre cómo preparar esta deliciosa receta siguiendo estos sencillos pasos.

1. Pelar y cortar en rodajas finas las cebollas.

2. Pelar y picar finamente los ajos.

3. Podéis pedir al pescadero que os corte el atún en trozos. A mi me gusta comprar un taco grande y cortarlo yo en casa pero si lo preferís, podéis comprarlo cortado. Deben ser tacos no muy grandes pero tampoco muy pequeños, de unos 3 centímetros está bien.

4. Machacar las nueces en un mortero. Reservar.

5. Machacar en el mortero la pimienta

6. Pelar los tomates. Quitarles las pepitas y escurrir todo el agua. Picar finamente y reservar.

7. Calentar el aceite en una cacerola y cuando esté caliente añadir el atún y dorar por todos lados. Sacar de la cacerola y reservar.

8. En el mismo aceite, pochar las cebollas durante un minuto. Añadir entonces los tomates y la sal. Pochar hasta que la cebolla esté tierna y el tomate casi deshecho.

9. Cuando la cebolla esté hecha y completamente tierna, añadir la pimienta molida en el mortero, el vinagre, el pimentón, el orégano, la mostaza en polvo, las nueces machacadas y el medio vaso de agua.

9. Añadir el atún y cocer a fuego medio durante unos cinco minutos más hasta que el agua haya evaporado un poco y se hayan unido bien todos los sabores.

10. Sacar los trozos de atún y pasar la salsa con ayuda de una batidora eléctrica hasta obtener una salsa espesa.

11. Volver a poner el atún en la cacerola y volcar la salsa y dejar hervir durante un par de minutos.

12. Servir acompañado, por ejemplo, de patatas fritas.

Ingredientes:

- 1 kg de atún, preferiblemente lomo 12,00 €

- 3 cebollas grandes 0,80 €

- 300 g tomates 0,30 €

- 2 dientes de ajo 0,05 €

- 150 ml de aceite de oliva Vírgen Extra variedad Picual de Castillo de la Estrella, un aceite de sabor intenso ideal para este plato 2,40 €

- 2 cucharadas de vinagre de jerez - el vinagre tiene que ser bueno porque de otro modo no aportará los sabores y aromas que buscamos 0,07 €

- 1/2 vaso de agua 0,04€

- 1 puñado de nueces (unos 30 g) 0,40 €

- 1 cucharadita de pimentón dulce 0,05 €

- 1 cucharadita de orégano seco 0,05 €

- 1 cucharadita de mostaza en polvo (se vende en supermercados extranjeros y en tiendas gourmet. La que yo uso es de la marca Colman´s que es inglesa, pero si no la encontráis podéis añadir una cucharadita de mostaza de Dijon o mostaza inglesa) 0,15 €

- 3 hojas de laurel 0,05 €

- 1 cucharadita sal 0,02 €

- 4 granos de pimienta negra 0,10 €

- 5 de pimiento rosa (me encanta el aroma y el sabor de la pimienta rosa que uso para todo, incluso para dulces. Si no tenéis no pasa nada pero os perderéis el aroma tan rico que da y el sabor suave que aporta) 0,15 €

Utensilios

- Vitrocerámica o cocina de gas. Cuchara de palo. Cacerola.

Maridaje

Para este plato de pescado os recomiendo un vino de aguja blanco de Portugal. Mateus Blanc. Afrutado y ligero, con un prcio muy razonable 3,73 €

