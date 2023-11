El New Machín, en Las Palmas de Gran Canaria es uno de los nominados en los Premios Just Eat, celebrados anualmente para galardonar a los comercios más destacados que integran la plataforma. Con estos premios, Just Eat reconoce a sus Maestros de la Excelencia (socios grandes y pequeños). En concreto, se clasifican en tres categorías principales: el mejor restaurante de la zona, el mejor restaurante por tipo de cocina (incluye especialidades como comida mexicana, italiana, española, entre otros) y una categoría destinada a los reconocimientos especiales (restaurantes con impacto en aspectos clave como la sostenibilidad, innovación, redes sociales, entre otros).

Este local se encuentra en la calle Henry Dunant, 3, de la capital grancanaria y tienen 15 años de experiencia -llevan abiertos desde el 2008- siendo uno uno de los 'takeaways' por excelencia en el que se puede pedir hamburguesas, bocatas, perritos, papas fritas y demás productos de forma online. Ya sea para ir a recogerlo o por envío a domicilio. Está nominado en la categoría a mejor restaurante de Canarias y a mejor restaurante en redes sociales en toda España -donde puedes votarlos en el enlace adjuntado-. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ●OFICIAL New Machín FastFood (@newmachin) A través de la votación abierta, desde el 13 noviembre hasta el 13 diciembre de 2023, los propios usuarios podrán elegir al ganador de cada categoría. Los ganadores se anunciarán en febrero de 2024 y, posteriormente, se celebrará la entrega de premios.