'MasterChef 8' celebra su gran final llena de sorpresas y emociones este lunes, 6 de julio. El programa ya tiene a su primer duelista, pero todavía quedan dos plazas más para el gran duelo final. El ganador conseguirá el trofeo del talent, la publicación de su propio libro de recetas, cien mil euros en metálico y un Máster en Cocina, Técnica y Producto que concede el Basque Culinary Center, la Facultad de Ciencias Gastronómicas de San Sebastián. Será a las 21.05 (hora canaria).

En este mismo centro también se formarán el segundo clasificado, con un Máster en Pastelería, y el tercer clasificado, que obtendrá un Curso de Especialización de ocho semanas de duración.

Entre los finalistas se encuentra la lanzaroteña Luna Zacharias. "Estoy súper emocionada, que no me lo creo", dijo la canaria, entre lágrimas y saltos de alegría, tras conseguir su pase a la final en el programa emitido este lunes.

Alegría y nervios en cocina

Llegó a MasterChef mostrando a los jueces pequeños ejercicios de yoga, pero se ve que dejó de practicarlos. Los nervios han podido con ella en cocinas y, en más de una ocasión, el jurado se ha sorprendido de la buena elaboración que ha preparado viendo cómo había trabajado de nerviosa.

El camino hasta la final de Luna no ha sido fácil, especialmente en las últimas semanas. Luna llegaba a la semifinal con el delantal negro por ayudar involuntariamente a Andy junto a Ana. Mientras que su compañera conseguía la primera chaquetilla, Luna no realizaba una buena prueba de exteriores y perdía los nervios en la de eliminación. Pero se salvó y no puedo evitar llorar al saber que era la última finalista de la edición.

