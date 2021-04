La vacuna de AstraZeneca, los continuos cambios de criterio en su uso y el desplome de aceptación ciudadana se han convertido en temas centrales estos días. Un rostro conocido que también ha querido comentar este asunto desde su programa ha sido el Gran Wyoming, que ha cargado contra la repulsión masiva al fármaco ocurrida en algunas comunidades.

En la última entrega de 'El Intermedio', el presentador analizó la situación actual y la comparó con un ejemplo muy diferente, pero con el que guarda puntos en común, como fue la subasta del Ecce Homo. La obra casi se vende por 1.500 euros, pero su valor era mucho mayor: "Expertos de arte de todo el mundo han afirmado que se trata de un Caravaggio al que se le perdió la pista hace cuatro siglos y que valdría decenas de millones de euros".

Wyoming quiso relacionarlo con la vacuna de AstraZeneca: "El caso de este cuadro me ha llevado a pensar que muchas veces no sabemos apreciar en todo su valor lo que tenemos delante. Una serie de informaciones confusas han provocado que este fin de semana la vacunación se haya desplomado en varias zonas de España por miedo generalizado en torno al vial".

El cómico reconoció que estamos ante la solución a la pandemia, pero que muchos no se dan cuenta: "El Ecce Homo de Caravaggio no es lo único de valor que no estamos sabiendo apreciar, aunque lo tengamos delante de nuestras narices. Llevamos un año soñando con ella y ahora que la tenemos delante no la valoramos". "Tener ya a nuestra disposición la vacuna contra el coronavirus es de un valor incalculable. Es una suerte enorme tenerla a nuestra disposición", animó a la población a no tener miedo contra el medicamento que tantos titulares está ocupando estas semanas.