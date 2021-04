José Luis Martínez Almeida no cierra la puerta todavía a 'First dates'. Después de que Carlos Sobera afirmara en una entrevista que le propusieron al alcalde ir al dating show "pero se echó para atrás", el del PP ha reconocido a las cámaras de 'Todo es mentira' que esa oferta fue real y que podría tantearlo en un futuro.

"No fue una propuesta formal pero hubo un cierto tanteo", expresó el alcalde de Madrid, que admitió que finalmente declinó la oferta porque él es "muy tradicional". "Me gustan los métodos tradicionales, aunque no descarto tener que ir algún día a First Dates o a Tinder, pero, por ahora, tengo cierto éxito sin necesidad de acudir a eso", añadía.

El asunto no quedó ahí y y la reportera de Cuatro le sugirió que se encontrará en Madrid a muchas de sus exparejas, al contrario de lo que afirmaba Díaz Ayuso. "Me las encuentro constantemente. Para mí hay poca libertad en eso porque constantemente estoy con unas y con otras", bromeaba él.

Después, la reportera volvía a insistir con acudir al espacio de Cuatro, pero él no le daba más cancha: "Lo veo complicado por ahora. Dame un poquito más de tiempo y, si sigo así, quizás". Almeida aseguraba entonces que no tendría una cita con cualquiera: "Depende de con quién". Cuando la reportera le preguntaba qué tipo de mujeres le gustaban, él se declaraba: "Como usted". "Me ha dejado sin palabras", admitía ella.