Radio Televisión Española (RTVE) ha condenado los comentarios machistas en las pruebas de realización del partido de LaLiga femenina de fútbol Real Madrid-Eibar y ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.

"No tendrían que jugar nunca, tendrían que prohibirlo. Estas feminazis que quieren la igualdad", se pudo escuchar durante la realización del partido de fútbol femenino.

"Condenamos estos comentarios machistas. Fue durante el descanso del partido entre Real Madrid y Eibar de LaLiga femenina", ha lamentado el director de Deportes de TVE, Arsenio Cañada, en el programa 'RTVE Responde'.

En este punto, Cañada ha explicado que el sonido "se cuela" por el sonido ambiente que tiene la producción de TVE y que, a través de las redes sociales, un usuario "coló ese fragmento que se había colado en una retransmisión de América de ligas femeninas de todo el mundo". "Como es producción de TVE se abre una investigación y se está estudiando", ha precisado.

Al ser preguntado sobre por qué TVE pone "muy pocos" partidos de la Copa de la Reina de fútbol femenino, el director de Deportes de TVE ha defendido que no tienen "todos los partidos", sino que llegaron a un acuerdo de cesión de los derechos de los "cinco o seis" equipos que tiene los derechos la Real Federación Española de Fútbol, por lo que solamente pueden dar los partidos que esos equipos juegan como local. "Los que podemos dar los damos", ha afirmado.

Cañada también ha explicado la retransmisión incompleta de la final de liga femenina de baloncesto entre Valencia Basket y Perfumerías Avenida, ya que se retransmitió la final de Carolina Marín en el Europeo de bádminton: "El deporte a veces se solapa, los fines de semana sobre todo".

En este sentido, ha añadido que el deporte se juega habitualmente por las tardes y noches y los fines de semana, por lo que "coinciden muchos eventos". Además, ha indicado que el bádminton "decide los horarios de un día para otro".

No obstante, Cañada ha recordado que RTVE sí emitió la final de liga femenina de baloncesto de manera íntegra a través de sus plataformas. "Decidimos dar el campeonato de Europa de Carolina Marín", ha dicho.

Respecto al tratamiento de las noticias de deportes con participación femenina en Teledeporte y Telediarios, ha explicado que no siempre tienen imágenes de las noticias que quieren dar, por lo que muchas veces el no tener imágenes les "condiciona" a la hora de dar una noticia: "Si no tenemos imágenes no las podemos pintar".

El director de Deportes de TVE ha celebrado el "esfuerzo" que han hecho para volver a tener tenis femenino en Teledeporte, al haber vuelto a comprar el circuito WTA. "Todos los torneos que compramos podemos dar todos los partidos en directo en Teledeporte, pero la empresa no nos deja darlos en la web", ha matizado.

Por último, Cañada ha explicado que tiene "todo preparado" para retransmitir los Juegos Olímpicos de Tokio, para los cuales han comprado 400 horas de primera emisión, por lo que su labor es "administrar esas 400 horas".

"Podemos emitir en directo 24 o 25 horas al día, pero tenemos cinco canales por lo que nuestra labor será administrar esas horas y no llegar a los dos últimos días sin horas", ha destacado Cañada, quien ha añadido que tienen planeada una programación en directo de unas 13 o 14 horas en La 1.