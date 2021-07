Rocío Carrasco acudió este miércoles al plató de 'Sálvame' para desvelar que será la defensora de la audiencia con la sección 'Hable con ella', papel con el que regresa al medio televisivo. "Estoy contenta por tener ganas de trabajar. Hacía tiempo que no las tenía", reconoció ante Jorge Javier Vázquez.

Sobre este debut se ha pronunciado Rocío Flores en 'El programa del verano'. El magacín ha recogido un fragmento en el que su madre hablaba sobre la famosa frase "no tiene coño", pronunciada por ella misma en su documental en referencia a Olga Moreno. "No lo tiene", reiteró Carrasco este miércoles, evitando entrar de lleno en una nueva polémica.

"No voy a volver a pasar por esto. Bastante mal lo he pasado con este tema y bastante mal lo sigo pasando", ha respondido Rocío Flores. "No me quiero ver en la tesitura de que, cada vez que se den declaraciones, tenga que contestar", ha añadido con la voz entrecortada.

Flores, que considera que siempre ha respetado "lo que ha dicho cada persona", ha lanzado un firme mensaje: "Que cada uno haga con su vida lo que quiera. Al menos, que ahora se me respete a mí en la decisión que estoy tomando".

"Siempre he antepuesto a todo el mundo y ahora me quiero centrar en mí, en mi paz mental y en mi tranquilidad. No voy a poner en juego otra vez mi salud por estas cosas", ha explicado en 'El programa del verano', donde también ha sido preguntada por un posible encuentro con su madre por los pasillos de Mediaset.

"El encuentro no se va a producir, pero no porque yo haya pedido no coincidir con ella en las productoras o en la cadena", ha aclarado. "Para mí esto no es un juego, estas cosas me duelen y ya bastante llevo y he llevado como para volver otra vez", zanjaba para evitar responder a las preguntas de sus compañeros.