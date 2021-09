'Got talent' regresa a Telecinco. El talent estrella de la cadena arranca su séptima edición convertido en uno de los formatos más queridos por la cadena. "Se ha consolidado como programa referente del talento multidisciplinar", ha defendido Leonardo Baltanás, director de contenidos de Mediaset, en una rueda de prensa a la que ha asistido YOTELE.

Con Santi Millán de nuevo como maestro de ceremonias, Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide vuelven a ocupar las sillas del jurado, en esta ocasión sin Paz Padilla. "Tener tres jurados es algo habitual. Nos permite jugar de otra manera", ha expresado el directivo en alusión a la salida de la presentadora de 'Sálvame', que continúa con otros proyectos en el grupo. "En cuanto a producción, facilita el reducir el número de miembros del jurado (....) no es cuestión de personas, sino de encaje de horarios", ha añadido.

Por su parte, Nathalie García, CEO de la productora Fremantle, cree que el reto cada año está en buscar algo nuevo para el público: "No podemos estar con el 'esto ya lo he visto'". Tras seis exitosas ediciones, no es una tarea fácil encontrar con habilidades nunca vistas. Sin embargo, las circunstancias por la pandemia permiten "tener talento que de otra manera estarían de gira".

Santi Millán apunta a la "gran química del jurado" tras tres ediciones juntos como clave del éxito. Risto Mejide ha preferido no dar ninguna declaración respecto a la no participación de Padilla en la mesa del jurado: "No quiero darte un titular sobre esto. Conteste lo que te conteste te lo daría", ha afirmado.

Edurne se ha mostrado de nuevo muy ilusionada con participar en el programa y asegura que "cada edición es especial". "Solo llevo tres temporadas y 'Got talent' lo veo como la Champions. Todos lo esperamos porque es el evento del año", ha afirmado Dani Martínez, a lo que Risto ha apuntado: "Yo lo veo más como la Superliga". El presentador de 'Todo es mentira' también adelanta: "Vengo con ganas de putear a la productora".