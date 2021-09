Ylenia Padilla ha vuelto a la carga por la puerta grande.

Hacía meses que no se sabía nada de la polémica y controvertida colaboradora, quien aseguró hace un tiempo que no se sentía preparada para continuar en los medios y que, por este motivo, abandonaba la televisión.

Habitual rostro de los debates de Gran Hermano, Viva la vida y Sálvame, entre otros, la valenciana se posicionó como una de las más grandes apuestas de la cadena, algo que la colocó como un comodín muy fructífero de cara a las audiencias.

Sin embargo, la ex concursante de Gandía Shore ha vuelto a colocarse en el disparadero ella solita tras hacer un directo en Instagram que se ha vuelto viral por poner de vuelta y media a todo el universo Mediaset y a todos y cada de los programas por los que ha pasado la de Benidorm.

Un directo en el que, además, Ylenia no mostraba su mejor versión y que ha preocupado a los más de 800 mil seguidores que acumula por la desmejorada imagen de la joven y un más que evidente cambio físico que hace presagiar que la colaboradora no pasa por su mejor momento.

¿Qué ha llevado a Ylenia Padilla a cargar tan duramente contra la cadena que fue su casa durante tantos años?

De "Mierdaset" a "Telemierda"

Muy nerviosa y sin pelos en la lengua, Ylenia arremetía como nunca contra Mediaset y dejaba más que clara su posición con respecto a la cadena de Vasile: no va a volver jamás y se despacha a gusto contra los que fueron sus compañeros de trabajo.

De hecho, la propia Ylenia aseguraba que este verano se han puesto en contacto con ella para "levantar sus audiencias de mierda" y que ella les ha bloqueado.

Asimismo, seguía disparando contra la cadena asegurando que "de los personajes de Telemierda y de Mierdaset no pienso nada. Lo he desintonizado de mi tele, yo lo veía porque trabajaba ahí y facturaba. Yo no pierdo mi tiempo en ver esa basura, hago otras cosas. Quizá por ese mi personalidad es arrolladora y siempre sobrevivo y siempre renazco y tú, no" zanjaba la polémica colaboradora.

Además, también habló de su marcha de Viva la vida señalando que "no es para mí, soy la mejor en todo, pero eso no es para mí. No voy a estar comiendo ojales ni haciendo el imbécil”, sentenció.

Antes de finalizar el directo, la valenciana dejó claro - rememorando a Isabel Pantoja - que no hay posibilidad de volver a Telecinco. "No hay ceros en esa cadena para que yo vuelva".