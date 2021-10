Pablo Motos se ha convertido en el protagonista indiscutible del estreno del nuevo programa de Nuria Roca, La Roca , en La Sexta.

Los espectadores asistieron a un momento inédito en la televisión española: el presentador de Requena se sentaba en un plató de televisión, no para conducir un programa sino para ser él entrevistado.

El comunicador estrella de Atresmedia se sentó en el recién estrenado plató de La Roca para acompañar y apoyar a su compañera y amiga en esta nueva etapa que comienza para la presentadora al frente de un espacio muy semejante al de su antecesora Cristina Pardo.

En calidad de padrino del formato, Motos se abrió en canal y le mostró a su amiga su cara más generosa hablando de infinidad de aspectos de su vida sin tapujo alguno.

Tan cómo estuvo el que en su juventud fuera DJ que compartió con Roca algunos de sus pensamientos más íntimos y que, últimamente, rondan mucho por la cabeza del conocido rostro de Antena 3.

Pablo Motos dejó atónita a Nuria Roca con su personal declaración sobre una cuestión que dejó a mucha gente sorprendida: la muerte.

Miedo a la decrepitud

El presentador de El Hormiguero le ha confesado a la presentadora uno de sus mayores miedos y uno de los pensamientos más íntimos a los que, desde hace un tiempo, Motos lleva haciendo frente sobre su relación con la muerte.

"Tengo miedo al proceso, a la decrepitud, a perder fuerza, a no ser autónomo… Todos los días pienso en la muerte" asumió Pablo Motos ante la atenta y tierna mirada de su amiga Nuria Roca.

"Pienso en qué pasará cuando me muera. Me calma. Cuando tengo un problema con alguien o algo, digo pues igual me muero esta noche. Y me relaja. Por otro lado, es una cosa que tengo muy en mente" reconoció el presentador tras abrirse en canal con la presentadora.

Tras escuchar a Motos, Nuria no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecerle a su compañero de profesión que este haya roto su regla de oro de no conceder entrevistas y que se haya sentado en su primer programa al frente de La Roca. "Quiero darte las gracias por la generosidad. Has sido la persona más generosa que me he encontrado en la profesión en mucho tiempo" dijo emocionada.