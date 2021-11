Samanta Villar se pasó hace unos días por el programa '8maniacs', de la catalana 8tv, para participar en un debate en el que acabó mostrando su rechazo público a Belén Esteban por la forma en la que ella y otros famosos han expuesto a sus hijos en los medios.

"La Fiscalía de Menores dijo que los hijos de los famosos son privados y no se les puede mostrar la cara", señaló Samanta, que no se cortó en mencionar a su compañera de grupo: "Que Belén Esteban y quien sea no pueda ir a plató a decir "mi hija" o "el padre de mi hija no sé qué", porque estás perjudicando a tu hija haciendo esto en público. Lo siento mucho".

Ambas coincidieron en el plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y ahí le expuso su opinión: "Yo comenté esto en el plató justo el día que estaba Belén Esteban. Lo hice fuera, mientras estábamos en publicidad, y Belén me dijo: "Si hombre, ¿yo no puedo venir a rajar del padre de mi hija? Pues claro que lo voy a hacer. Y yo respondí: "Pues no, no lo puedes hacer". "De hecho, la propia hija de Belén Esteban le dijo en un momento dado "mamá, deja de hablar de papá, déjalo", demostrando que tiene dos dedos más de frente que Belén", añadió Villar.

La periodista considera que es hora de que "la Fiscalía de Menores comience a decir que el bienestar del menor está por delante del litigio que tienen los padres", ya que considera "tóxico para los niños" que los padres hablen de la vida privada de sus hijos de manera pública.

No solo eso, Villar lanzó delante de Laura Fa, compañera de Belén en 'Sálvame', una reflexión acerca de la prensa del corazón y los periodistas: "Lo que no tenemos que hacer es perjudicar a la gente. Al igual que yo en mis programas no intento perjudicar a nadie, yo podría hacer prensa del corazón si no perjudicara a nadie".