Miguel Bosé vuelve a estar de actualidad debido a que está presentando sus memorias, El hijo del Capitán Trueno. El cantante ha vuelto a sentarse a hablar con los medios tras las polémicas de los últimos tiempos. Es por ello que la entrevista que mantuvo con Cristina Pardo para 'Más vale tarde' estuvo marcada por la tensión.

La presentadora le preguntó acerca de su futuro profesional: "¿Te ves con fuerza? Porque a Jordi Évole le contaste que habías tenido problemas con la voz". Él respondió con sorna: "¿Jordi quién? ¿Quién es?". "Bueno, los espectadores de La Sexta sí le conocen", dijo ella entre risas.

"Entonces, háblales a ellos, no a mí. ¿Cómo me ves la voz ahora?", replicó el artista. "Creo que mejor que en el programa de Évole", insistió Pardo, que le preguntó si tenía pensado dar conciertos. Bosé no se tomó bien su pregunta: "¿Solo crees? ¿Cómo oyes la voz? ¿Mejor? ¿No bien? (...) Estás sorda. No quieres dar tu brazo a torcer. No dan su brazo a torcer ni así los maten", soltó él.

Tras afirmar que meterse en cuestiones políticas había sido un "error", Pardo sacó el tema de marras: "Voy a terminar y no te he preguntado por el coronavirus". "Ya que te tengo aquí...", intentó la periodista, que se encontró con la tajante respuesta de él: "De eso no hablo en el libro". Fue entonces cuando avisó de que ya había acabado el tiempo para la entrevista, se levantó y se fue: "Qué pena... Hasta la próxima", dijo mientras se iba.