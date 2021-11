La final de La Casa de los Secretos se va a acercando y los concursantes del programa están sacando sus mejores tácticas para alzarse con el premio final de 50.000 euros que se irá a casa con uno de ellos.

Adara Molinero y Miguel Frigenti protagonizan casi todas las polémicas que, en las últimas horas, han sacudido los cimientos de la vigilada vivienda. Mientras que el otro grupo, compuesto por Gemeliers, Sandra Pica, Julen de la Guerra y Cristina Porta y Luca Onestini sobrevive como puede a los terremotos que ocasionan los otros dos compañeros.

Sin embargo, Cristina y Luca están bajo el objetivo de la audiencia ya que, durante todo el concurso, han protagonizado la que está considerada la carpeta de esta edición.

Ambos han mantenido un romántico idilio durante los casi tres meses que lleva emitiéndose el concurso y, pese a que ha habido muchos intentos, aún no ha llegado el esperado beso entre la pareja.

Ni la audiencia, ni los concursantes, ni los colaboradores del plató entienden porqué los concursantes no han consumado aún su amor con un apasionado beso.

El porqué a esta situación se lo ha dado una de las partes. Y es que Cristina Porta se ha adelantado a contar el verdadero motivo por el que la pareja no se ha besado todavía.

"Pierdo el control"

La concursante, que ha estado durante todo el concurso envuelta en un a gran polémica por su relación con el italiano, le ha explicado a su compañero de concurso el porqué no se ha decidido a darle ese esperado beso.

Haciendo una metáfora protagonizada por un paquete de galletas, Porta ha explicado que "no me voy a comer una galleta porque si abro una caja de galletas pierdo el control y ya me quiero comer la caja entera. Si me como una galleta me como la caja entera, por eso no como la primera".

La respuesta del italiano no se ha hecho esperar y le ha respondido con un comentario que ha subido la temperatura, aún más si cabe, entre ambos. "Puedes comer lo que quieras", le ha dicho el italiano.