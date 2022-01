22 temporadas lleva en antena la que para muchos es la serie española por excelencia, Cuéntame cómo pasó.

La historia que ha sido protagonizada por Imanol Arias, Ana Duato o María Galiana entre otras grandes figuras de la ficción española ha sido la compañera de viaje de miles de millones de espectadores año tras año.

Un viaje que, en su vigésimo segunda temporada, no ha tenido un buen despegue ya que no ha recibido ese habitual abrazo por parte de la audiencia cada vez que Televisión Española anunciaba la vuelta de la aclamada serie. Y es que, contra todo pronóstico, Cuéntame no superó el 7,5% de audiencia en el estreno de sus nuevas entregas.

Pero, pese a estos datos de audiencia, lo que los seguidores de la serie no se esperaban era que TVE fuese a anunciar, de forma repentina, la retirada de Cuéntame de la parrilla de la cadena.

La serie más longeva de la televisión pública tendrá que despedirse de sus seguidores durante un tiempo... Pero, que no cunda el pánico, porque ni es definitivo ni va a ser muy largo.

¿Cuál es el motivo por el que Cuéntame no se va a emitir en TVE?

Eurovisión tiene preferencia

Los fans de Cuéntame pueden respirar tranquilos.

La serie protagonizada por Los Alcántara no va a desaparecer para siempre, solo se va a tomar unas ligeras vacaciones que se prolongarán durante una semana.

El motivo es que TVE ha decidido dar una cobertura especial a la selección del que será el representante de España en el festival de Eurovisión 2022 y, para ello, han vuelto a recuperar el Benidorm Fest.

Los días 26, 27 y 29 de enero, la televisión pública emitirá las tres galas que han preparado para conocer cuál será la voz que intentará traer a nuestro país el ansiado micrófono de cristal. Y, debido a estos programas especiales, TVE ha tenido que reestructurar su parrilla para dar cabida a estos contenidos.