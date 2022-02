Se recrudece la guerra entre Rocío Flores y 'Sálvame'. La hija de Rocío Carrasco aseguró el jueves que no piensa ver la próxima entrega de 'Montealto' para no "darle audiencia" a La Fábrica de la Tele, una afirmación que llamó la atención de sus compañeros de 'El programa de Ana Rosa'. "La audiencia de Telecinco nos interesa a todos", recordó la periodista Sandra Aladro.

Estas palabras de Flores llegaron después de sus ataques a Fidel Albiac, a quien considera responsable de todos los movimientos que realiza su madre en televisión. "Ella es incapaz de sentarse y dar unas declaraciones como estoy haciendo yo ahora mismo", apuntó Rocío. Cabe recordar que, el pasado lunes en 'Montealto', la hija de Rocío Jurado no quiso responder a los últimos dardos de Gloria Camila. En su lugar, emplazó a los espectadores a la entrega de este viernes: "Ahora mismo no voy a contestar. Prefiero contestar en el comedor y en el despacho".

Jorge Javier Vázquez no ha querido pasar por alto las polémicas declaraciones de Rocío Flores, las cuales desmontó ayer en tan solo unos segundos: "Me alucina que diga que jamás le ha faltado el respeto a su madre. Se lo acaba de faltar. Acaba de tratar a su madre como una mema. Cuando dice que no responde a Gloria Camila porque no es capaz de sentarse y contestar al momento, la está tratando de absoluta mema".