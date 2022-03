'Maestros de la costura' vivió esta semana el rechazo de dos concursantes a una de las pruebas. Caterina e Isabel se negaron a realizar una prueba que consistía en coser pieles de animales, algo que atentaba contra su moral porque ambas son veganas.

El programa de La 1 dio la bienvenida a Mónica Sánchez Navarro y Tatiana Arelle, creadoras de MON&PAU, que explicaron cómo trabajar con este material. "Yo no puedo", exclamó Caterina cuando Raquel Sánchez Silva iba a dar comienzo a la prueba. La presentadora se dirigió entonces a la aprendiz: "La prueba es en piel y ante, pero no es nuestro deseo obligarte a hacer nada. Aquí tienes que tomar tú tus decisiones".

Finalmente Caterina decidió no hacer la prueba: "No voy a hacer la prueba, porque no me parece nada ético. No me representa", dijo. A ella se unió Isabel, que también declaró que era vegana y que iba en contra de sus principios. Por tanto, ambas no participaron en la primera de las pruebas, en la que hay que señalar que ninguno se jugaba la expulsión.

Lili, que aseguró que tampoco comía carne, no tomó la misma decisión que sus compañeras: “Quiero el mandil dorado porque mi sueño por la moda es más grande que mis valores. Yo me he vendido”. Fue entonces cuando Caterina se rebotó con ella: “Lo está diciendo como para atacarnos a nosotras”. Finalmente María Escoté acabó regañando a la joven, ya que ellos habían "respetado" su decisión.