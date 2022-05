Belén Esteban ha reaparecido en Sálvame para dar la ultima hora sobre su estado de salud tras haber sido intervenida hace unos días de la fractura de tibia y peroné que sufrió en pleno directo del programa de las tardes de Telecinco.

La expectación por saber cómo se encontraba la colaboradora era máxima dado que la gravedad de la caída preocupó mucho tanto a sus compañeros de programa como a la audiencia.

Desde que tuviese el aparatoso accidente, la princesa del pueblo ha estado ingresada en el Hospital La Luz de Madrid, donde ha estado atendida en todo momento y de donde recibió el alta hospitalaria hace unos días.

Solo se ha podido saber del estado anímico y de salud de la querida colaboradora través de sus redes sociales y, ahora, tras haber pasado lo peor, Belén Esteban ha entrado por teléfono en Sálvame para compartir con los espectadores cómo está llevando su recuperación y ha dejado completamente noqueados a sus compañeros por la dura reflexión que ha hecho.

"Se me ha parado la vida"

Muy emocionada, con la voz entrecortada y profundamente agradecida por las muestras de cariño que ha recibido durante estas complicadas semanas, Belén Esteban ha querido explicar en su programa cómo se siente y cómo está llevando el post-operatorio.

"Se me ha parado la vida tres meses (...) Tenía muchas cosas, soy una tía muy activa y es muy duro, que hay cosas peores, pero… Lo que no tengo es paciencia y con esto se necesita mucha paciencia” desvelaba mientras sus compañeros escuchaban atentamente su relato.

“Me han puesto 20 tornillos, no lo estoy pasando bien, es que soy diabética. Hoy he ido al médico y no puedo apoyar el pie entre 6 y 8 semanas. Necesito rehabilitación”, seguía explicando.

Además, a través de sus redes sociales, Belén ha pedido respeto a la prensa que la espera a las puertas de su casa al considerar que "es innecesario que se me fotografíe o que se pretenda que en el estado actual de salud conteste las preguntas de los reporteros".