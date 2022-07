Ramón García ha protagonizado esta semana un llamativo momento al frente de 'En compañía'. El presentador explotó contra una espectadora de Ciudad Real después de que le contestase de malas maneras cuando le llamó aleatoriamente en el ya tradicional concurso del jamón del programa de Castilla-la Mancha Media: "Vamos. Déjame de tonterías, por favor. ¡Anda, hombre! ¡Váyase a tomar viento fresco!".

Antes de decir lo que verdaderamente pensaba, García se quedó en shock, pidiendo segundos después volver a llamar a esa persona por si pensaba que era una broma. Desafortunadamente, esa señora siguió respondiéndole mal: "¡Que me da igual!".

Ramón García explota y envía a "TOMAR POR C..." a una llamada que le ha contestado"malamente tras tras" durante el concurso del jamón pic.twitter.com/fiCcI5bVjD — TVMASPI (@sebas_maspons) 5 de julio de 2022

"¡Que no, que no! ¡Que a mí me interesan las tonterías estas!", le contestó la señora a Ramón García, que ya no se quedó callado ante estos comentarios: "Bueno, a mí tampoco usted. Adiós, señora. Buenas tardes".

Instantes después de colgar la llamada, el presentador de 'En compañía' continuó dando su opinión, dirigiéndose al público que estaba presente en el plató: "Qué gente maleducada ahí, eh. ¡Qué asco! ¡Qué gente más maleducada!".

"Es que, de verdad, hay gente faltona y maleducada, coño. Con todo el cariño y respeto... ¡Váyase a tomar por culo! ¡Hala, venga!", dijo Ramon García, siendo contestada por Gloria Santora, su compañera de programa: "A lo mejor le hemos pillado en un mal día".

"¡Qué me da igual! ¡Estoy hasta las pelotas que haya gente maleducada! Si la gente es educada, somos educado. Si son maleducados, nosotros también", dijo Ramón García, dedicándole el corte manga que tenía en su camiseta a aquella señora mientras intentaba llamar a otro espectador.