La cita entre Alejandro y Darinka no fue una de las más exitosas de la historia de 'First dates'. El joven y su acompañante en el restaurante del programa de Cuatro chocaron por lo tradicional que era ella.

Ya desde el principio todo apuntaba a que el encuentro entre ambos no iba a ir. En una primera impresión ella afirmó no le convencía para nada el bigote de él: “No me gustan para nada los bigotes, y el de Alejandro, en concreto, me recuerda a Adolf Hitler”, expresó.

La cita fue a peor ya que ambos no parecían tener ningún punto en común. En su presentación, Alejandro ya había asegurado que le encantaba hacer nudismo y sentirse libre, algo que para Darinka es impensable. Además, la comensal se terminó de escandalizar cuando Alejandro aseguró ser una persona liberal en cuanto a las relaciones sentimentales. “No soy de mente abierta, jamás, ni siquiera lo probaría”, le decía Darinka rotunda.

Él se sinceraba ante las cámaras del programa: “Es muy monja, muy antigua, le hace falta estar en el mundo más moderno… ¡Que estamos en el S.XXI! hay que tener un poco más de libertad en esta vida”.