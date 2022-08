Antes de que se produzca el estreno en abierto de En el nombre de Rocío, Mediaset España ha emitido en su plataforma de pago Mitele Plus el último episodio de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, en la que la hija de Rocío Jurado saca a relucir las vergüenzas de la que ella cataloga como su familia mediática.

La colaboradora estrella de Telecinco ha "repartido estopa" contra diferentes integrantes del clan Mohedano y Ortega como a su tío, Amador Mohedano, Ortega Cano, Gloria Mohedano y, por fin, ha desvelado el verdadero motivo por el que hace unos años cortó por lo sano con su hermana Gloria Camila.

Al igual que en su momento nadie entendía el porqué Rocío Carrasco no se hablaba con su hija Rocío Flores y ella lo explicó a la perfección en Contar la verdad para seguir viva, ahora la hermana de Gloria Camila repite el mismo modus operandi y explica la razón por la que no existe contacto alguno con su hermana.

Terrible episodio

Según ha contado Rocío Carrasco en el capítulo 12 con el que cierra esta docuserie, la hija de Rocío Jurado recuerda que recibió una llamada de Ortega Cano en la que el torero le pide ayuda para gestionar una complicada etapa que atravesaba Gloria Camila. "Antes de las navidades, recibo una llamada de Ortega Cano. Es una llamada de auxilio, de 'échame una mano'", revela Rocío que comenta que no dudó en llamar a Gloria. "Vale, hermana, te voy a hacer caso. Gloria siempre me respetó y siempre tuvo un comportamiento muy cariñoso conmigo", le respondió Gloria a su hermana después de mantener una calmada conversación.

Sin embargo, como cuenta la madre de Rocío Flores en su docuserie, después de esa conversación recibió una furibunda llamada por parte de Ortega Cano que no se correspondía con su petición inicia. "Empezó a decirme que quién me creo yo para decirle a su hija cómo tiene que comportarse. Que no soy su madre (...) Me descoloco y empiezo a preguntarme por dónde me viene esto (...) Me desbordo y me quito de en medio" confiesa Rocío Carrasco.

"Yo no podía ni hacerme cargo de mí. Quería que aquello se resolviese de forma favorable, pero me encuentro que me dan otra hostia que no vi por dónde me venía. Por eso decido desaparecer y no saber nada de nadie" sentencia sin dejar lugar a dudas sobre lo que verdaderamente motivó la separación de su hermana.