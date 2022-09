Rocío Flores ha sido despedida de su puesto de colaboradora en el programa de Telecinco 'El Programa de Ana Rosa'. La joven, que llevaba trabajando en este espacio desde abril de 2021, ha recibido la información de su despido tras no aceptar la empresa sus pretensiones contractuales. La productora no estaría dispuesta a aceptar las reclamaciones y cláusulas que exigía su trabajadora.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David empezó su andadura en el programa matinal cuando se estrenó la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', protagonizado por su madre.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' perderá una de sus principales fuentes de ingresos y el importante escaparate profesional que le proporcionaban sus intervenciones en Telecinco para su trabajo en redes sociales.

"No tiene sentido tener a Rocío Flores sentada en el sofá si no va a hablar de su familia materna ahora que están de actualidad", afirmaría, según Yotele, el representante de Rocío Flores, que habría trasladado que la colaboradora no estaría dispuesta a hablar de todos los aspectos de su vida personal. Para el programa esa sería una condición indispensable para su estadía en el espacio.

Según afirma el medio Lecturas, Rocío Flores cobraría 1.000 euros por aparición en 'El programa de Ana Rosa'. Sin embargo, parece que ya no estaría de acuerdo con esta cantidad y "habría pedido un aumento tan considerable que no ha sido aceptado, ni de lejos, por sus jefes".

Desde su llegada a la televisión, "Rocío Flores ha estado muy protegida y, a veces, no ha sido generosa ni con la productora ni con muchos de sus compañeros", según afirma el medio antes mencionado.