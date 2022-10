Gloria Camila ha sorprendido en 'Pesadilla en El Paraíso' con la confesión de un episodio desconocido de su pasado. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano reveló ante algunos de sus compañeros que sufrió un aborto cuando todavía era pareja de Kiko Jiménez, una información que nunca había salido a la luz y sobre la que su expareja quiso pronunciarse ayer en 'Sálvame'.

Tras la emisión del vídeo, el actual novio de Sofía Suescun no dudó en responder: "A mí ya particularmente me aburre el tema de nuestra relación, hace cuatro años que lo dejamos". "Yo no estoy comentando nada de su reality excepto las veces que me menciona. Lógicamente tengo que defenderme porque me ponen la cámara delante y tengo que contestar, pero me aburre porque ya pasé página", comenzó diciendo.

En cuanto al delicado episodio que mencionó Gloria Camila, el colaborador reconoció que no le ha producido "dolor" porque "se salta muchas cosas y manipula". "Se olvida de que me puso los cuernos, es más de lo mismo", apuntó.

"La respeto y si decide hablar del aborto está en todo su derecho, que hable lo que quiera. Yo nunca he hablado de ese tema ni pienso hablar. Se le olvida contar muchos puntos y detalles interesantes sobre ese tema", aseguró Kiko, que por otro lado, admitió que tomaron la decisión de forma conjunta.

Aunque Ortega Cano sí conocía lo que había sucedido, la familia de Kiko se enteró esta misma semana por las declaraciones de Gloria Camila en el reality show. "Mi abuelo y mi madre no lo sabían. Se enteraron anoche", afirmó para sorpresa de sus compañeros.