El Consejo de Administración de RTVE ha confirmado algunas de las novedades que llegarán en los próximos meses a las diferentes cadenas públicas. Entre las aprobaciones, una de las que más ha destacados ha sido la división de las entregas de la nueva temporada de 'MasterChef' en dos emisiones semanales para recortar su la hora de finalización. Otras novedades son el regreso de José Mota con un nuevo programa o la vuelta de Julia Otero.

En la reunión celebrada este mismo jueves 20 de octubre, el Consejo presidido por Elena Sánchez tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero ha anunciado la larga lista de novedades tras la aprobación de los presupuestos de explotación y capital de la corporación de cara al ejercicio 2023.

La nueva Presidenta ha aprobado por mayoría la división en dos galas semanales la 11ª edición de 'MasterChef'. El formato ha despertado numerosas críticas en los últimos años por la hora en la que anunciaba al expulsado de la semana y en la que acababa, prolongándose en algunas ocasiones hasta las 2 de la madrugada. Con la medida se recorta su duración de forma considerable, por lo que cada entrega finalizará antes.

No sucederá lo mismo con 'MasterChef Celebrity', que también ha sido renovado por una nueva edición. El formato mantendrá la gala semanal la próxima temporada.

En la reunión también se ha oficializado la aprobación de 'José Mota Show 5G'. El nuevo programa del cómico y miembro del jurado de 'Mask Singer' supone su regreso tras un año ausente en la cadena en la que se han emitido la mayoría de su formatos más exitosos.

Una de las principales novedades es el programa 'El día que...', un formato de entretenimiento producido por Lacoproductora con el que Julia Otero regresará el próximo año a RTVE. La periodista vuelve a La 1 11 años después de la emisión de 'Entrevista a la carta', su último formato en la cadena.

En el comunicado también figura el desarrollo de una nueva temporada de 'El Cazador' tras sus buenos resultados y de 'El comodín de La 1', el nuevo concurso de las tardes de la cadena principal de RTVE.

Otras novedades son la adquisición de las series de animación para Clan 'Gaby's Dollhouse' (I), 'The Epic Tales of Captain Underpants (I)', 'The Epic Tales of Captain Underpants (II)' y 'The Epic Tales of Captain Underpants (Specials) (II)'; dos tv-movies ('Se ha escrito un crimen 2/120'), para su emisión en La 2; 18 largometrajes para su emisión en La 2, o 19 largometrajes de Disney para su emisión en La 1 y La 2.

Por último, se ha confirmado la propuesta de adjudicación del expediente 'Actualización de la redacción de informativos de Torrespaña' a la empresa Telefónica Servicios Audiovisuales y la aprobación de la propuesta de inicio del expediente 'Remodelación e instalación de la climatización – Fase II San Cugat del Vallés'.